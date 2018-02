Las siete noticias que tenés que leer para empezar este martes con toda la información

1

Luego de un tiempo sin hablar, el ex presidente Carlos Menem brindó una entrevista a la cadena norteamericana CNN, en la que afirmó: “En todos los gobiernos, menos en el mío, hubo corrupción”. El ex mandatario no alcanzó a terminar la frase y estalló prácticamente en carcajadas.

Ante la insólita afirmación, Jonathan Viale le repreguntó, sorprendido: “¿En su gobierno no hubo corrupción? ¿nada?". A lo que el exjefe de Estado redobló: “Nada, nada...".