Las siete noticias que tenés que leer para terminar la semana con toda la información

Aún dolido por la inesperada partida de quien fuera su pareja durante los últimos 7 años, el periodista deportivo Enrique "Quique" Sacco sacó a la luz todo su oficio, y sacando fuerzas desde donde no había, decidió homenajearla con un conmovedor texto que resume cómo fue su hermosa historia de amor.

"Comenzamos con un '¿cómo venís hoy? ¿Comemos tipo nueve?'. Nuestra primera cena fue mágica. Me enamoré desde ese primer encuentro. Me enamoré del todo, de su belleza –aquello que los ojos pueden ver– y fundamentalmente de su estilo, de esa particular elegancia espiritual y conceptual que traspasa la imagen", relató el periodista.