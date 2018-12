"¡Mirá cómo me ponés!": las otras actrices que habían denunciado a Darthés por abuso

1

Él me hizo una demanda a mí por daños y perjuicios, esto es lo que está pasando ahora. Mis abogados hicieron una demanda y yo estoy muy tranquila porque sé que se va a hacer justicia. Sé que la verdad sale a luz, no hay otra forma. Yo siempre voy con la verdad, no tengo ninguna necesidad de inventar todo esto. No la tengo, realmente. Todo el dolor que atravesé, la exposición, no hay necesidad alguna.

Sus hechos y excesos inapropiados me hicieron mucho daño, si tengo que decir lo que más me dolió y afectó, fue su respuesta. Decía 'ok, no lo hago más' y lo seguía haciendo. Cuando terminás de grabar le decís, 'che, no me gustó'. Incluso soy respetuosa, me considero buena persona y pensaba de qué manera decirlo sin herir su ego. No me es indiferente generar mala energía, me gusta disfrutar el trabajo. Pero decirlo, que me diga que no lo hace más y lo vuelva a hacer.

Buscaba la forma de decirle porque era una presión, la pareja era querida, era mi primer protagónico y yo quería ser la mejor y que la gente ame a Natacha. No tendría que ser tan difícil decir 'me incomoda'. Hubo excesos inapropiados fuera del guión, el guión dice 'beso', no 'mano en tal lado', cada uno actúa como quiere. Una persona sabe, un día pasó algo y mi cuerpo quedó congelado. Ponete en el contexto del 2012, donde estaba naturalizado.

Se lo dije… Que me estaba haciendo mal, que lloraba y que no lo hiciera más porque así no podía grabar. Es tanta la impotencia. Se lo dije de todas formas, no entendía y encima me va a hacer juicio. No quiero llevarlo al plano material, porque no es mi motivación, yo quiero disculpas. No soy la Calu de hace cinco años, ahora tengo amor propio y fuerza.

Era otro el contexto cultural, porque creo que con el diario del lunes todos hubiésemos actuado distinto, pero como estaba tan naturalizado, su respuesta (la de Quique Estevanez, productor de Dulce amor) fue de poquísima sensibilidad para una chica que expresa esto. No lo voy a decir, me lo guardo porque no me interesa abrir frentes, cada uno accionó como le pareció.

Solo quería irme, así que dije que sí. Me pidieron si podría volver hacia el final, dije que si era para actuar con quienes eran mi familia sí, pero que para la historia de amor no.