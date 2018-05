Por si Macri veta la ley antitarifazo: 10 consejos para el ahorro de energía en el hogar

2

Desenchufar dispositivos fuera de uso

Entre el 5 y el 16% del consumo del hogar surge de dejar conectados aparatos que no se utilizan frecuentemente, por ejemplo televisores, reproductores de DVD, parlantes y reproductores de audio, etc. Lo mismo ocurre con los dispositivos con baterías: es muy importante no mantenerlos conectados una vez finalizada la carga y retirar los cargadores de la red eléctrica una vez terminado el proceso.