Signo por signo: qué te depara el horóscopo para la semana del 11 al 18 de junio

Estás contento/a Géminis, hay algo que va a hacerte renacer esta semana. Sientes como una energía y una vibra muy positiva dentro de ti. Tu energía volvió y más que nunca. Llega un golpe de suerte importante esta semana, has peleado mucho por tratar de estar bien y sobre todo por tratar de mantenerte, y sí, ahora es cuando por fin lo está consiguiendo.

Eres buena persona, noble y sí, fiel a tus principios y a tu gente. Pero deberás tener mucho cuidado con tu corazón porque podrías dañarlo mucho si pones los ojos en personas equivocadas.

No se trata de que no falles, porque todo el mundo puede fallar, se trata de que no te mantengas en un lugar que no te corresponde, en un lugar donde no se te da lo mismo que vos das. Puedes dar oportunidades, puedes pensar que quizás las cosas pueden llegar a cambiar pero lo más importante es que no te pongas a ti en primer lugar ahora. Al final, dejas tu vida en manos de decisiones externas. Vos no sos mediocre así que, no necesitas una vida así.

El éxito va a llegar y no porque te hayan regalado nada. Vos solo/a los trabajaste y apostaste por lo que de verdad quieres y poco a poco irán saliendo las cosas. Sigue haciendo todos los sacrificios necesarios porque, aunque las cosas apuntan en buena dirección, no están del todo hechas, y no, no podés confiarte. Vas a ser feliz, pero antes tienes que sacar el miedo que a menudo te come por dentro.