Signo por signo: qué te depara el horóscopo para la semana del 21 al 27 de mayo

Volá alto Escorpio, despegá todo lo alto que puedas, valorate más que nunca y viví todas esas experiencias que, por unas cosas u otras, dejaste de lado, dejaste de hacer. Y no porque no quisieras. Tenés que aprovechar el tiempo perdido. Hay muchas cosas que debés dejar claras. Cuanto más seguridad muestres en vos misma/o, mejor te saldrá todo lo que te propongas Escorpio.

No es que hayas perdido el tiempo, sino que en ocasiones lo has invertido un poco mal. Pero todo tiene solución, ahora podés empezar a mirar por vos de nuevo, a viajar donde siempre has querido ir sin necesidad de que nadie te impulse o que te impida. No necesitás fuerzas de ningún sitio. Las fuerzas las tenés vos.

Es cierto que has estado un poco perdida/o con todo Escorpio, como si no te encontraras a ti misma/o, como si no tuvieras claro qué rumbo tenés que tomar en tu vida o qué camino debes andar. Te has sentido fuera de lugar en muchas ocasiones, con personas que no querías que formaran parte de tu vida, con amigos que ya no eran tan amigos porque te habían decepcionado. En serio Escorpio, hay que hacer una limpia completa, hay que dejar las peleas y discusiones a un lado y empezar a actuar de verdad.

Aprovechá Escorpio, aprovechate un poco más de la fuerza y de la suerte que te va a llegar ahora, que la vida son dos días. No te arrepientas de lo que pudiste haber hecho y al final no hiciste. Viví Escorpio y olvida cualquier cosa que pueda afectarte, por poco que sea, ahora no es momento de problemas, no es momento de comederos de cabeza, no es momento de nada de eso. Ahora es el momento de la remontada, de subir como la espuma; de volver.