Signo por signo: qué te depara el horóscopo para la semana del 28 de Mayo al 3 de Junio

Se nota que estás nervioso Virgo, por mucho que quieras aparentar lo contrario. Estás nervioso porque se avecinan, dentro de muy poco, asuntos pendientes. Y a vos eso de tener algo pendiente te mata. Tranquilo, llegará y pasará.

Esta semana viene un poco más cargadita que las demás Virgo. Serán unos días en los que estallarán las emociones. Es mejor estar un poco apartado. Que no te provoquen mucho porque saltarás. En el fondo no querés hacer daño a nadie, pero, por favor, que no te saquen de quicio porque no vas a poder evitar el desastre.

No querés demostrar inseguridad, pero estás preocupado por tus cosas, te quedás como ausente muchas veces y la incertidumbre hace que tu cabeza de muchas vueltas. Tener altos y bajos forma parte de tu naturaleza, pero también en tus “bajos” necesitás a gente que esté a tu lado y que te ayude a levantarte.

No podés siempre tirar del carro con todo. Observá y analizá esta semana. Vas a darte cuenta de mucho Virgo, algunas cosas dolerán, otras simplemente te harán reafirmarte de lo que ya sabías. Y no, no te escondas Virgo, ni trates de simular que todo es perfecto. No es perfecto, pero ahora ya da igual. A ver, necesitás tomarte unas vacaciones y da igual que hayas venido de unas hace poco o no.

Necesitás encontrarte contigo mismo y descubrir o, mejor dicho, intentar escuchar y entender a tu parte más emocional, más instintiva, más pasional. Hay emociones que te cuesta sacar, emociones que están ahí, pero que querés evitar a toda costa para no sufrir, para no emocionarte. A veces, incluso para no sentir, por miedo a lo que puede venir después.

Te controlás demasiado y quizás va siendo hora de que comiences a dejarte llevar un poco más por esas señales que te vas encontrando. Todo pasa por algo Virgo. Dejá lo que no te gusta a un lado y empezá a levantarte con la misión de ser feliz, única y exclusivamente.

No te das cuenta de que todo pasará muy rápido, de que si no haces hoy lo que tenés ganas, quizás no puedas hacerlo nunca. Haz cosas que te recuerden que estás vivo y no vivas una vida que no te pertenece. Tenés mucha valía para perder el tiempo, recordátelo cada día.