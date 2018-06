Signo por signo: qué te depara el horóscopo para la semana del 4 al 10 de junio

5

Hay cosas que te quedaron pendientes en el tintero. Sí, por mucho que quieras hacer como si no pasara nada, algo sucede y es muy importante que lo tengas presente. Alguien quiere acercarse a vos y decirte muchas cosas. Alguien quiere hablar con vos y explicarte algo que, quizás, te deja en shock por un tiempo.

Esta semana te va a costar que tu mente se calle, pero tenés que hacer un esfuerzo para mantenerla bajo control. El hecho de hacer siempre lo que tus impulsos te dicen es algo peligroso para vos y para el resto.

Tenés un lío enorme en la cabeza. Un lío del que no sabés cómo salir. En realidad, tenés la teoría bien aprendida, pero después te falta el sentido común para aplicarla debido a la pasión que corre por tus venas.

Tomate un tiempo e intentá comprender qué es lo que sentís de verdad, qué es lo que querés hacer, qué es lo que más interés te genera; qué te conviene y, sobre todo, qué es lo que necesitás en este momento. No podés dejar que tus sentimientos y tus emociones pierdan el control de nuevo. Vas a volver una y otra vez atrás.

Está claro que los sentimientos no pueden cambiar de la noche a la mañana. Está muy claro. Pero, por favor, querete a vos mismo y tratá, como sea, de alejarte de lo que no te hace ningún bien; de lo que te hace llorar, de lo que te hace feliz al 100 por ciento. Porque si no sos capaz de estar feliz en este momento, no vas a poder hacerlo después. No todo es lo que parece. Lo que querés muy probablemente no es lo que merecés.