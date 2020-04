"A veces me voy al cuarto a llorar": la desesperación de Flavio Mendoza ante el freno laboral por la cuarentena

La crisis por el freno obligado a las actividades que impuso la cuarentena obligatoria por coronavirus tiene millones de damnificados. Entre ellos, Flavio Mendoza, que tuvo que hacer un paréntesis a sus actividades como productor, coreógrafo y artista.

Así, según relató Marcelo Polino en Implacables (El Nueve), Mendoza le reveló que tuvo que recurrir a medidas desesperadas para mantener a los empleados que trabajan para él en sus diversos emprendimientos.

"La gente lo llama para decirle que no tiene para comer. Y él va al supermercado, hace bolsas con comestibles y las va dando a sus empleados, pero va a llegar un momento que no lo va a poder seguir haciendo, no porque no quiera sino porque no tiene más plata", relató. "Y estamos hablando del número 1 de los últimos 10 años".

Polino agregó que Mendoza le advirtió que "si esto en tres meses no remonta, directamente se funde" y detalló que el artista "tiene 300 familias a su cargo, entre el teatro, el circo, y las escuelas".

"Me voy al cuarto a llorar"

"La situación es dramática, por eso es que paso de un estado al otro porque trato de ver qué puedo hacer para poder ayudar", había reconocido Flavio días atrás en diálogo con el periodista en su programa Polino Auténtico.

Allí, contó que los profesores de sus academias brindan clases virtuales y "viven al día", pero que su preocupación mayor son los acróbatas y bailarines.

"Hay tanto sueldo y tantas cosas que no se pueden bancar. Hay gente que de verdad no está teniendo para comer, eso es lo que me preocupa", se alarmó recordando además que él mantiene a toda su familia. "No sé cómo hacer, hay momentos en que me voy al cuarto a llorar porque me preocupa", agregó.