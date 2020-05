"Acá hay mano negra": Mühlberger calificó su detención de "injusta" y comparó su caso con la muerte de Pérez Volpin

Una semana después de ser detenido, el doctor Rubén Mühlberger rompió el silencio desde su hogar, donde cumple con una prisión domiciliaria por sus problemas de salud. El “médico de los famosos” que administraba una clínica ilegal dijo que la causa en su contra tildó su detención como “injusta” y comparó su caso con la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin: “Fijate todo lo que le hicieron, hubo muerte y dolo, y fueron a la clínica a sacar los endoscopios”.

El mensaje de Mühlberger fue a través de un audio de WhatsApp que le envió desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, al periodista Chiche Gelblung, que lo pasó al aire en el programa Polémica en el Bar, de América TV. Allí aseguró que la fiscal del caso, Valeria Massaglia, le prohibió dar entrevistas, aunque sostuvo que enviará a su abogado, Mariano Cúneo Libarona, a que hable con los medios en su nombre.

“(La fiscal) no me quiere nada, me prohibió permanentemente hablar con medios y todo eso. Pero si de pronto yo puedo conseguir… le pido al doctor (Cúneo Libarona) que salga en mi nombre, si te parece bien”, agregó en el audio. Mühlberger sostuvo que si transgredía esa orden se le complicaría la causa “porque se hizo todo mediático”.

“Sabés que la detención es injusta. Acá no hay nada… Fijate lo que le hicieron a Débora Pérez Volpin y eso que hubo muerte y dolo, y todo lo que quieras, y solamente fueron a la clínica a sacar los endoscopios”, comparó Mülhberger su detención con la muerte de la periodista y legisladora fallecida en 2018, cuando se sometía a una endoscopía en el Sanatorio La Trinidad, del barrio porteño de Palermo. Esa causa derivó en una condena penal al endoscopista, Diego Bialolenkier; y hay otra en marcha por posible encubrimiento y falso testimonio.

Mülhberger dijo que en esa ocasión la Justicia “no revisó ni las habitaciones, ni el quirófano ni nada” y que Pérez Volpin era “una mujer mediática y política”. “Entonces… Viste… acá hay una mano negra, pero todo saldrá a la luz”, cerró el médico, que está siendo investigado por las graves irregularidades en su clínica de Retiro.

LA CLAUSURA Y LA DETENCIÓN

Mülhberger fue detenido la semana pasada tras una inspección realizada por personal del Ministerio de Salud y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad, que hallaron gravísimas faltas, desde medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el tratamiento elemental, hasta falta de habilitación correspondiente, a pesar de que atendía pacientes con normalidad.

De inmediato, los funcionarios le dieron aviso a la fiscal Massaglia, que no sólo determinó la clausura inmediata de la clínica, sino también la detención de Mülhberger por el ejercicio de la medicina sin habilitación. Esta semana, además, salieron a la luz los escalofriantes relatos de ex pacientes que contaban cómo eran los tratamientos, así como también de empleados que revelaron en Intrusos que Mülhberger “diagnosticaba a ojo”, y que “cuando un paciente se ponía nervioso se le daba un té con Clonazepam”.