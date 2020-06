¿Accidente o femicidio? Investigan la extraña muerte de una militante feminista en Humahuaca

Rocío Fernández, de 35 años, fue encontrada muerta en su domicilio de la ciudad jujeña de Humahuaca luego de que sus amigas denunciaran que hacía dos días que no la veían.

Si bien aún no se le practicó la autopsia y el personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación no había podido determinar las causas de la muerte, si se pudo observar que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.

Un hecho aún misterioso

Además, de acuerdo a Diego Cussel, fiscal que investiga el caso, junto a la mujer había un perro muerto y un hombre consciente pero desorientado y con signos de deshidratación.

El hombre fue hospitalizado y aún no trascendió su identidad. "Personal policial está apostado para tomarle declaración apenas pueda", agregó el funcionario señalando que también se le extrajo sangre para efectuarle pruebas de toxicología.

Así, por ahora, hay dos hipótesis a despejar por la autopsia: intoxicación por monóxido de carbono y femicidio. En ese sentido, Rocío había denunciado a su pareja por violencia de género en la sede policial de Humahuaca que nunca llegó al Juzgado de Violencia de Género para que se le diera curso.

Fernández militaba en el colectivo feminista, era integrante del Frente de Mujeres Artesanas de Quebrada y Puna, y conducía un programa de radio en una emisora local. No era oriunda de Jujuy, por lo cual aún no se había notificado a ningún familiar sobre su deceso.