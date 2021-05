"Ahora vamos a poder defender a Lucía": la Corte bonaerense falló contra los imputados y habrá un nuevo juicio

El juicio por el femicidio de Lucía Pérez, cometido en Mar del Plata el 8 de octubre de 2016, absolvió en 2018 a los tres imputados por el crimen, después de un proceso que duró un mes y que terminó con un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de esa ciudad cargado de sesgos hacia la víctima y con una falta de perspectiva de género importante.

Si bien dos de los acusados fueron condenados en esa oportunidad a 8 años de prisión por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo", finalmente en agosto del 2020 ese fallo fue anulado por los jueces del Tribunal de Casación Penal bonaerense, quienes ordenaron que se realice un nuevo juicio.

Aún así, la defensa de dos de los tres acusados, el tercero murió esperando los tiempos de la Justicia, apeló esta decisión y fueron a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, donde finalmente este jueves comunicaron que no hicieron lugar a su pedido. Esto significa que, si los imputados no presentan una queja ante la Corte Suprema de la Nación, se podría estar en condiciones de sortear otro tribunal para llevar a cabo un nuevo proceso judicial por el femicidio de Lucía.

Lucía Pérez murió en Mar del Plata el 8 de octubre de 2016.

"El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género, sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria que debe regir en estos procedimientos", indicó la Corte en su reciente fallo, en el que, además, explicó que la defensa de los acusados no pudo comprobar ninguno de los motivos que planteó para anular el fallo anterior de Casación.

"En definitiva, la defensa no controvirtió eficazmente los motivos explicitados ut supra que llevaron al órgano -convocado por la impugnación fiscal y de los particulares damnificados- a anular parcialmente la sentencia y disponer el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio respecto de los hechos identificados. Tampoco adujo razones que pongan en tela de juicio la constitucionalidad del art. 461 del Código Procesal Penal aplicado en la causa a efectos de cuestionar la misma, cuando expresamente prevé que ante el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y, 'siendo necesario celebrar un nuevo debate, el Tribunal de Casación anulará lo actuado y lo remitirá a quien corresponda para su sustanciación y decisión'. Por ello, la Suprema Corte de Justicia resuelve declarar mal denegada la vía extraordinaria interpuesta, y rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal", afirmaron.

En comunicación con BigBang, Guillermo Pérez, el papá de la adolescente de 16 años, contó que todos los días revisan la causa de su hija para saber si hay novedades, y que hoy se encontraron con la grata noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no hizo lugar a la queja de los acusados.

"Estábamos muy preocupados, pero ahora vamos a poder ir a un tribunal donde poder defender a Lucía. Estamos a un paso de ir a un juicio. Este fallo, de no hacer lugar a la queja, por ahí la defensa de los imputados puede apelarlo, y ahí tendrían que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no creo porque Casación ya dijo que no dos veces y ahora la Corte Suprema de la Provincia también. Tienen unos días para apelar, así que tenemos que esperar un poquito", explicó.

El juicio contra los acusados fue en 2018.

Si todo sigue como es esperado, habrá que sortear otro tribunal para hacer un nuevo juicio, que, es probable, recién tenga lugar el año entrante. Desde hace tiempo Guillermo tiene la idea de que el próximo proceso debe hacerse fuera de Mar del Plata, y la familia irá por ese pedido.

"No tenemos fiscales que nos representen acá, vamos a pedir que el juicio se haga en otro lado, ya lo hicimos acá, y eso la Justicia tiene que entenderlo. Ahora esperamos que el nuevo juicio tenga perspectiva de genero, pero aparte de eso, también hay muchísimas pruebas más para que les den una condena por femicidio. En 2018 se obviaron muchas cosas en esa sentencia, el perito nuestro, por ejemplo, no se presentó. Tendrían que haber frenado el juicio y no fue así. Eso estuvo muy mal, dos horas horas antes no se presentó, y no lo fueron a buscar. Lo compraron o no quiso venir, no sabemos qué pasó", agregó.

El papá de Lucía asegura que durante el proceso judicial lo único que se hizo fue juzgar a su hija, aunque la víctima era ella porque "la mataron". "Sigue siendo grosero todo lo que hicieron y alevoso, no se puede catalogar, porque con cualquiera que sepa algo de Justicia y de perspectiva de genero, sabe que es impresentable", se lamentó.

Además, la familia Pérez espera también el inicio del jury para dos de los tres magistrados (Juan Gómez Urso y Pablo Viñas) que llevaron adelante el juicio en 2018. "Ya la semana que viene se vencen los plazos para que hagan su defensa, ellos tienen que tener representantes porque están imputados, así que eso vence la semana que viene. Harán su defensa y veremos como seguirá. No sé qué pueden decir después de haber dado una condena tan nefasta. Trataremos que se haga justicia con ellos dos porque Aldo Carnevale pidió su jubilación adelantada, y aunque ya habíamos empezado con el jury, le dieron la salida", aclaró.

En el proceso judicial absolvieron a los acusados por el femicidio.

Por otro lado, Guillermo comentó que ya pasaron más de 4 años del crimen de su hija, y que hasta ahora no tuvo justicia, por lo que le cuesta adaptarse a que todo siempre tarde tanto y que los procesos se hagan tan largos.

Hacia el final de conversación, Pérez dijo a BigBang que en las últimas horas, junto a un grupo de familiares de víctimas, le alcanzaron a Alberto Fernández la octava carta que le escribieron desde que asumió.

"Después de un juicio también hay que contar hasta que la sentencia quede firme. Esperemos no andar nosotros en silla de ruedas y bastón pidiendo justicia, porque esto te lleva una vida. Por ejemplo, llevamos la octava carta a la Casa Rosada para que nos atendieran, y nos acompañó Gustavo Melman (papá de Natalia) que hace 20 años pide justicia y todavía falta el juicio a Ricardo Panadero", mencionó.

Lo que las familias pretenden es que el Gobierno comience a ponerse en el lugar de ellos, y que comprendan, entre otras cosas, que los procesos no pueden durar tantos años y que la Justicia debería actuar con mayor rapidez. Tras entregar la carta, se reuniones con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

"Somos un grupo de sobrevivientes. La Justicia no tiene que tardar tanto, porque tras que nos matan a un hijo, estamos presos toda la vida por la causa. A veces pienso que nos miran y no saben qué hacer, entonces están aprendiendo de nosotros y de nuestros pedidos, que somos los que lo sufrimos. Tiene que haber un cambio de políticas", cerró.

El femicidio de Lucía Pérez

La autopsia determinó que la joven murió el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, donde vivía con su familia, a causa de una asfixia tóxica, producto de una sobredosis que ocurrió en la casa de Matías Farías, uno de los imputados.

Desde el día uno, la familia de Lucía sostiene que Farías abusó de la chica y luego le provocó la muerte al obligarla a consumir droga. Con las pruebas que se pudieron recabar durante la investigación, se comprobó que Farías le había ofrecido marihuana a la joven, que ella le compró pero no tenía todo el dinero para pagarle, y que por eso él aprovechó y al día siguiente la pasó a buscar para que ella saldara su deuda. De hecho, el hermano de Lucía declaró que ella avisó que iba a salir un momento pero que enseguida regresaba, y nunca volvió.

El femicidio de la adolescente de 16 años no pasó para nada desapercibido por la sociedad. Por las crueldades contadas públicamente por la ex fiscal de la causa, María Isabel Sánchez, quien aseguró que la joven había muerto del dolor por haber sido empalada, se convocó el primer paro de mujeres en la Argentina, el cual se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2016.

Pérez tenía 16 años.

El fallo que todos criticaron

Al juicio Farías llegó imputado por el delito de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que Juan Pablo Offidani fue considerado "partícipe necesario" de los mismos delitos, y, a su vez, ambos estuvieron imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser en perjuicio de menores de edad", debido a que se comprobó que comercializabas drogas en escuelas.

Además, Alejandro Maciel estuvo sospechado por presunto "encubrimiento agravado", aunque en el proceso judicial llevado a cabo en 2018 fue absuelto, y luego el hombre murió. Según la familia de Pérez, él fue quien ayudó a bañar a la adolescente ya muerte, y quien luego limpió el baño y todos los rastros de droga que había en la casa de Farías.

Aún así, a pesar de las pruebas presentadas y de la teoría indicada por la querella, el tribunal absolvió a los tres por el femicidio y el abuso sexual, y solo condenó a Farías y a Offidani por la venta de drogas.

Ante el dolor de los padres de Lucía y su queja, finalmente en agosto del año pasado el tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que absolvió a los tres acusados. En su escrito, los magistrados argumentaron que la sentencia se fundó “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, por lo que los jueces Mario Kohan, Carlos Natiello y Fernando Mancini ordenaron hacer un nuevo proceso para juzgar el hecho de la forma que corresponde.