"Ahora van a empezar a tener miedo": la fiscalía investiga el ataque a periodistas en la marcha anticuarentena

La situación se tornó violenta ayer, en medio de las protestas en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio y en contra del Gobierno que ocurrieron en el Obelisco, cuando un móvil de C5N fue atacado por un grupo de manifestantes: el episodio ocurrió cerca de las 18, cuando varias personas atacaron brutalmente el vehículo del canal de noticias y a los periodistas que realizaban la cobertura de la manifestación.

El Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires informó luego que puso en marcha dos investigaciones para identificar a los agresores de los periodistas de la televisión.

Durante el ataque, los manifestantes golpearon, empujaron e insultaron a los trabajadores y técnicos del canal de noticias ante la sorpresa de los cronistas de otros medios de comunicación, algunos de los cuales trataron de intervenir para frenar la golpiza al grito de "no les peguen".

"¡Van a empezar a tener miedo, hijos de puta!", gritó uno de los manifestantes, mientras golpeaba la puerta del móvil.

Los técnicos y periodistas de C5N se tuvieron que subir al móvil y abandonar el lugar, ante la creciente violencia de los manifestantes que llegaron a romper un vidrio de una ventana lateral en medio de los golpes y patadas que le daban al vehículo, al que incluso intentaron ingresar por las puertas traseras.

En otra de las filmaciones se ve cómo la camioneta de C5N fue rodeada por los manifestantes que golpeaban el vehículo con sus manos, incluso con cacerolas y otros elementos. Lautaro Maislin, periodista de C5N, también registró cuando uno de ellos golpeó con su puño al grito de “¿qué filmás?”.





Un reportero gráfico de Télam que corrió al lugar junto a otros colegas al ver el tumulto alrededor del móvil del canal de noticias también fue agredido con insultos y empujones, mientras recibía amenazas.

"Cuando el móvil de C5N logra abandonar el lugar, nos miraron y se nos vinieron encima, mientras nos escupían, nos empujaban y nos insultaban, amenazándonos para que nos fuéramos", contó el fotógrafo de Télam.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Mahiques, inició dos sumarios a raíz de los incidentes: Ambas causas están a cargo del fiscal Paulo Horacio Gaspani, quien ordenó iniciar las pesquisas por el ataque al móvil y por la agresión que sufrieron dos periodistas que estaban realizando la cobertura de la manifestación.

El fiscal solicitó una serie de medidas, entre ellas recabar testigos y determinar la existencia de cámaras de seguridad o de teléfonos celulares que pudieran haber captado el hecho. Además, le pidió a las autoridades de C5N que permita la realización de distintos peritajes sobre el móvil para acreditar los daños que sufrió.

Al mismo tiempo, el fiscal tiene a su cargo la causa por las lesiones que sufrieron dos periodistas, uno de ellos del medio Comunicación Popular, Ezequiel Guazzora, que tuvo lesiones en su mano derecha y un fuerte traumatismo de tórax.



Por este motivo, según las fuentes judiciales, el fiscal solicitó que se secuestren imágenes de los distintos canales de televisión que pudieran haber captado las agresiones, como así también solicitar la presencia de testigos para que aporten datos sobre los agresores.

El hecho no solo fue repudiado por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), sino que además funcionarios, gobernadores, legisladores, dirigentes políticos, periodistas, entidades y espacios políticos coincidieron en expresar su rechazo a los ataques que sufrieron los periodistas que realizaban la cobertura de las protestas en el Obelisco.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, escribió en su cuenta de Twitter: "Toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de @C5N agredidos hoy" y consideró que el mensaje del presidente Alberto Fernández, con motivo del Día de la Independencia, "resultó premonitorio: celebremos la diversidad ideológica, pero siempre en el marco del respeto y el cuidado. Dejar de sembrar odio para dejar de cosechar odiadores seriales".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, repudió las agresiones y reclamó "ponerle un freno urgente al odio y la intolerancia". También la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudio los actos de violencia. "Hechos como éste lesionan la libertad de expresión, la que todos debemos defender en un Estado democrático", escribió la titular de la cartera de Justicia en su cuenta de Twitter.



"Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. No hay lugar para la violencia. Repudio el ataque al móvil de @C5N y me solidarizo con los periodistas agredidos. Los argentinos debemos unirnos ante la intolerancia", expresó a su turno en las redes el ministro de Transporte Mario Meoni.



En esa línea, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también por Twitter, manifestó: "Toda mi solidaridad con los trabajadores de prensa de @C5N agredidos en el Obelisco. No se puede admitir la violencia. La libertad de expresión es fundamental para la vida democrática. Más que nunca necesitamos una Argentina unida".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que la agresión sufrida por los trabajadores de C5N fue un acto de "odiadores seriales que hacen un culto a la violencia". El partido PRO, en tanto, emitió un comunicado bajo el título "La violencia nunca es el camino".

En esa declaración, repudió los hechos de violencia en el Obelisco pero señaló que la mayoría de los argentinos que se manifestaron lo hicieron "de forma pacífica, respetuosa y en un clima de convivencia democrática". "La manera de luchar por nuestros valores es en paz y dando el ejemplo. Es lo que siempre nos ha caracterizado y no debemos perder", remarcaron desde el partido fundado por el ex presidente Mauricio Macri.



Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó: "Repudiamos las agresiones y amenazas al equipo periodístico de @C5N que cubría el acto de esta tarde en el Obelisco. Un grupo de manifestantes agredió a los periodistas y golpeó el móvil del canal mientras transmitía en vivo".

En tanto que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) sumó su repudio a la agresión y le reclamó a las autoridades que tomen "las medidas necesarias para resguardar la integridad de los periodistas". Asimismo, la presidenta de la la agencia Télam, Bernarda Llorente, envió a través de cuenta de Twitter su "solidaridad absoluta con los compañeros de @C5N".

También se manifestaron con expresiones de solidaridad para con los periodistas y técnicos agredidos el intendente de la Matanza, Fernando Espinoza; la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra; el designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, el legislador porteño Claudio Morresi y el dirigente del espacio Juntos por el Cambio Federico Pinedo, entre muchos otros.

Con el correr de la tarde de ayer se sumaron a través de comunicados institucionales los diputados de Frente de Todos, la alianza Juntos por el Cambio, Radio y Televisión Argentina, Coalición Cívica y Agencia Télam, mientras la lista continuaba creciendo con el correr de las horas.