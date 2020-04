"Al estúpido hay que ponerle límites": la filosa campaña de una Pyme en apoyo al aislamiento

Un posteo de Instagram y un mensaje que no tiene dobleces: "La estupidez no tiene fronteras, pero al estúpido hay que ponerle límites". Muchos podrían ser los emisarios del mensaje, en especial en tiempos en los que el Gobierno trabaja para poder sostener el aislamiento obligatorio, pese a las fisuras económicas que comenzaron a sentirse. Lo que llama la atención en este caso, es que la convocatoria a "echar luz sobre quienes violan las reglas" nazca nada más y nada menos que de una Pyme bonaerense.

Se trata de ópticas LAM. "Es una empresa familiar con más de treinta años en el mercado, que se dedica a la fabricación de ópticas y faros antiniebla para el mercado repositor automotor". En las últimas semanas, conforme a lo ordenado por el Gobierno, la fábrica cerró sus puertas; con su consecuente impacto económico, mientras algunos de sus empleados siguen trabajando desde sus casas. "Tenemos hoy más que nunca el compromiso y la responsabilidad que obliga este momento que atravesamos de salir a ayudar a que tomemos consciencia de la situación que estamos viviendo", advierte Gastón Mistrazzoso, a la cabeza de la empresa.

"Son épocas en las que sale lo que verdaderamente uno es y también lo que una marca es", advierte, al tiempo que reconoce: "Estamos utilizando un lenguaje fuerte y genuino, porque es un momento en el que no hay que callarse y tenemos que decir: 'No seas estúpido, quedate en tu casa'. Es grave lo que está sucediendo. Elegimos plantarnos como marca y creo que es un camino interesante. El algo que las multinacionales no pueden o suelen hacer".

Es momento de ser oportuno y no oportunista"

Detrás de la comunicación de la empresa se encuentra Vulgaria. "Estos son momentos de ser oportuno y no oportunista", explica Martín Guerra, presidente de la agencia. "LAM es una marca que siempre desde su lugar en el conurbano bonaerense y para adentro comunicó con fuerza, con fortaleza y con claridad. Este es un momento para dejar de lado muchas cosas personales, para salir a vociferar lo que hace falta. Es un camino interesante para una pyme y no es un lugar reservado solamente para las multinacionales".

"Siempre trabajé para empresas muy grandes o multinacionales y pocas pymes. Mi visión del mundo empresarial era muy sesgada, ahora estoy trabajando para muchas pymes y me di cuenta de que lo verdadero está ahí", destaca Álvaro Fernández Mendy, el creativo detrás de la campaña. "Las pymes ponen mucho huevo todo los días. Admiro a LAM porque veo cómo trabajan y cómo se rompen. No dan vueltas y dicen las cosas como son. En un momento en el que el poder económico está metiendo presión para abrir la economía, con el riesgo que eso puede generar, tiene más fuerza que sea una empresa chica la que tenga las pelotas de decirte: 'Quedate en casa', cuando es la más perjudicada en su actividad".

Como Pyme lo importante siempre es hacer y no quedarse"

La campaña incluyó, además, la adaptación del slogan de la marca, que pasó para la activación de "ilumina tu camino" al "ilumina el camino... de la buena gente". "Estamos entrando en una dimensión hasta ahora desconocida (por las redes sociales) y hay veces que no sabemos bien qué tono usar. Lo importante es hacer y no quedarse, aportar desde nuestro lugar. Veo a un montón de colegas que no les dan bola a las nuevas plataformas y nosotros hacemos algo, porque somos así y no podemos dejar de decirlo", cierra, Mistrazzoso.