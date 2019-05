Actualidad

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue condenado este martes por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El médico fue acusado de haberse negado a realizar una interrupción de un embarazo producto de una violación, la cual ocurrió en 2017 en la ciudad de Roca, en Río Negro.

Según probó la Justicia, el profesional no sólo se negó a hacerle el aborto a la joven de 19 años, sino que además le dijo mentiras para hacerle creer que por distintos motivos de salud no se podía interrumpir la gestación. "Él fue un obstructor, porque obstruyó todos los mecanismos para hacer la interrupción, con el objetivo de que siguiera pasando el tiempo", aseguró a BigBang la diputada provincial Marta Milesi, quien denunció formalmente al ginecólogo cuando se enteró de que existía una chica a la que no le permitían cumplir sus derechos.

La médica y diputada por la provincia de Río Negro tomó conocimiento de que había una joven embarazada que estaba internada desde hacía un mes en el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, del cual había sido directora años atrás, ya que el ginecólogo Rodríguez Lastra se negaba sistemáticamente a realizar la interrupción del embarazo correspondiente.

Aunque no se había inscripto como objetor de conciencia, el profesional no quería hacer el aborto, y en lugar de derivar el caso a otro médico que sí lo hiciera, usó ciertas estrategias para que la víctima permaneciera internada en el hospital hasta que pudiera dar a luz mediante una cesárea.

"Al mes de estar internada la víctima, me convocan del hospital, porque soy médica y referente del tema. Ella quería hablar conmigo, y cuando fui, me encontré con un cuadro dantesco. Ella tenia 19 años, pero aparentaba tener 14, estaba muy delgada, deteriorada. Estaba en posición fetal, y casi no hablaba, lo único que me dijo es 'por favor ayúdeme a sacar esta cosa' ", relató Milesi, y aclaró que después de haber visto semejante situación, decidió denunciar al médico.

La diputada es también autora de un proyecto de ley que habla del aborto no punible en Río Negro, por lo que con el conocimiento que tiene sobre el tema, explicó que al ginecólogo se lo enjuició por no haber hecho lo que correspondía, y por no hacer cumplir los derechos de la chica.

"La interrupción del embarazo no existen en semanas, se hace en cualquier momento, solo cambian las prácticas. Se trata de una política pública, porque hay una ley y está reglamentada", explicó la médica, quien además declaró en el juicio como testigo.

Sobre el proceso, Milesi se mostró sumamente conforme con la decisión del juez Álvaro Meynet, quien este martes condenó al acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el fallo se habló de que Leandro Rodríguez Lastra no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia en casos de abortos no punibles al momento de la llegada de la paciente, y que además, su delito fue no haber provisto una prestación medico profesional en el marco legal que ya existe.

Aunque la pena todavía no se decidió porque el médico deberá ahora participar de un juicio por cesura, en el cual la Fiscalía y la defensa exponen los argumentos y las pruebas para determinar los años de prisión que le corresponden al recién condenado, lo importante es que este proceso sirvió para dejar precedentes y visibilizar casos como el de la víctima.

"Él no tiene antecedentes penales, así que creo que la pena será excarcelable. Lo importante es que de la pena que se decida, lo inhabilitarán para ejercer por el doble de años", explicó

"Hay muchos casos de interrupción de embarazo en la provincia. Nosotros tenemos la ley, y en este marco se han hecho muchas interrupciones de embarazo porque tenemos equipos de trabajo muy comprometidos. Incluso en el Hospital de Cipolletti se han hecho abortos cuando no estaba a cargo del área este médico", indicó, al mismo tiempo que aclaró que en la provincia no hay muchas situaciones donde los médicos actúen de esta forma, porque en todo caso, aquellos que no quieren hacer estos procesos, se anotan como objetores y se eligen otros profesionales en su lugar.

"Esto no tiene animosidad contra nadie. Yo no lo conocía ni a él ni a ella, sólo hice lo que tenia que hacer como funcionaria publica. Esto es en favor de la víctima, la visibilizamos. Lo importante es que el tema esté en carpeta, que se vuelva a instalar", cerró.

El caso

El 2 de abril de 2017 una chica de 19 años ingresó al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti derivada de otro centro médico de la ciudad de Fernández Oro. La chica llegó con fuertes dolores abdominales, y con un embarazo de cinco meses. Según contó la joven, había recurrido a una ONG para que le diera un medicamento abortivo, debido a que el embarazo había sido producto de una violación.

En aquel entonces internaron a la víctima en el lugar para practicarle la interrupción del embarazo, pero finalmente estuvo casi dos meses internada, hasta que el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra decidió que la joven diera a luz igualmente, y la sometió a una cesárea. El niño fue puesto en adopción, pero luego de haber pasado por hechos tan traumáticos, la mujer que ahora tiene 21 años, sufrió un fuerte cuadro de anorexia nerviosa y hasta intentó quitarse la vida en reiteradas oportunidades.