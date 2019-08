[AUDIO] A la compra de votos: un productor agropecuario de Tucumán ofrece 5 mil pesos a sus empleados si Macri llega al ballotage

El productor agropecuario tucumano Gonzalo Blasco anda a la compra de votos para Macri: Blasco les ofreció a los trabajadores de su empresa pagarles un bono de 5 mil pesos con el sueldo de octubre, en el caso de que el presidente acceda al ballotage. El hecho trascendió a partir de la filtración de un audio de WhatsApp donde el propio Blasco cuenta en qué consiste la propuesta.

"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre. Se ha discutido un poco el precio: algunos quieren paagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a Fernández-Fernández) viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos y a sus amigos".

Gonzalo Blasco le confirmó al diario tucumano La Gaceta que la voz que se escucha en el video es efectivamente la suya, y que no era un chiste sino una iniciativa real. "Circuló un audio mío, sí, pero es a título personal. no pertenece a ninguna institución, se lo pasé a amigos productores. Lamentablemente se viralizó. Por ahí da para que se malinterprete, porque alguien dijo que es una iniciativa de Cambiemos, y no lo es", explicó (es una manera de decir). Lejos de arrepentirse de su acto de clientelismo político, Blasco compartió hoy mismo un posteo donde otra persona lo justifica,ilustrado por una foto del presidente y su esposa Juliana Awada.

En un posteo de Facebook anterior a las PASO, Blasco había hecho gala de su macrismo explícito.

Blasco no es apenas un productor agropecuario sino un prominente dirigente del macrismo de su provincia, y fue candidato a diputado nacional en los comicios de 2017, además de un ex presidente de la Apronor ( Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte). "Ya no soy ni dirigente agropecuario ni de Cambiemos, soy simplemente un productor que, como otros, nos vemos amenazados por un (posible) Gobierno que ya supo ser nefasto con nuestro sector", intentó aclarar. "Lo mío es simplemente una reacción a un miedo real que tenemos muchos productores, que queremos mantener nuestra fuente de trabajo", agregó. Hasta el momento, ninguna figura del oficialismo cuestionó su actitud.