[AUDIO] Llamó a emergencias para decir que había lastimado a su novio haciéndole sexo oral con los brackets: se rieron a carcajadas y le cortaron

Una chica lastimó a su novio sin querer con los brackets mientras le practicaba sexo oral y llamó al 911, muy preocupada, para pedir asistencia. El 911 lo derivó de inmediato al 107 (el SAME), y la empleada del SAME, mientras la atendía tuvo un ataque de risa y le cortó la comunicación. Mientras tanto, el novio de la chica sangraba profusamente por el pene, a tal punto que se desmayó y debió ser internado. El hecho ocurrió hace unos días en un domicilio situado en la calle Montevideo al 1500 de la ciudad de Bahía Blanca.

La Subsecretaría de Seguridad de Bahía Blanca, a cargo de Emiliano Álvarez Porte, ordenó un sumario para esclarecer la situación. Los empleados que se ríen de la chica fueron sumariados, tanto la que le cortó el teléfono a la chica como sus compañeros que se ríen y quienes viralizaron el audio. Para colmo, parece evidente que la chica que llamó estaba en medio de una crisis nerviosa, por lo cual flaco favor le hicieron al reírse de ella en esa situación.

Al principio se produce un silencio: es probable que no le creyeran que estaba diciendo la verdad, o bien que la empleada estuviera intentando contener la risa. Las dos cosas pueden ser ciertas. Queda para ella y para su conciencia. La verdad, entre nosotros, es que el hecho es involuntariamente gracioso. No queremos reírnos, pero nos reímos. Lo que no está bien, y ya es irreversible, es que se haya viralizado el video. Porque no nos queremos reír, pero nos reímos. Ay. Al parecer, el joven ya está recuperado y su accidente íntimo no tuvo consecuencias graves. Es probable que con el paso de los días él también se ría de los hechos. Ahora no, porque cuando se ríe le duele un poco.