"Bienvenidos a casa": el emotivo mensaje del piloto de Aerolíneas a los primeros repatriados, en medio de las críticas por la demora

"Bienvenidos a casa". El comandante Pedro Parrado fue uno de los cuatro pilotos de Aerolíneas Argentinas que ayer viajaron a las "zonas de riesgo" afectadas por el brote de Coronavirus para repatriar a los argentinos que quedaron varados. Al aterrizar y antes de comenzar el desembarco de la aeronave, le dedicó un especial mensaje a los pasajeros y a la tripulación. El aplauso del vuelo AR1305 y cómo seguirán los vuelos especiales autorizados por el Gobierno.

"Quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirles que, tanto para mí, como para toda la tripulación y para todos los trabajadores de Aerolíneas, es un orgullo trabajar en la línea aérea de bandera", comenzó el piloto. "Nos sentimos orgullosos de que a partir del día de hoy, Aerolíneas le sirva a la patria transportando a los argentinos que necesitan volver de las distintas zonas afectadas. Les aseguro que vamos a poner lo mejor para cumplir con esta operación", sumó.

Leé también | Se confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus y ya son 79 los infectados en la Argentina

El mensaje fue viralizado por uno de los pasajeros del vuelo y se convirtió en una de las postales más conmovedoras de la semana, teniendo en cuenta la odisea que sufrieron muchos argentinos que se encontraban en el extranjero al momento de la expansión del brote viral. Al finalizarse el discurso del piloto, los pasajeros aplaudieron a la tripulación que viajó especialmente para repatriarlos.

Leé también | Coronavirus: cómo limpiar la casa y qué superficies y objetos (entre ellos el celular) hay que desinfectar

Se trató de uno de los cinco vuelos de la aerolínea de bandera provenientes de las zonas de riesgo que aterrizaron ayer en Ezeiza. "Cuando lleguen los últimos vuelos habremos traído a casa a más de cinco mil argentinos. La situación no es fácil, sabemos que hay preocupación, pero sepan que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo", precisó ayer Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Cronograma de los vuelos de Aerolíneas Argentinas para repatriar a los argentinos zonas de riesgo

Quedan cinco vuelos especiales, lo que representa un total de 1.350 plazas adicionales.

Hay tres vuelos a Miami, que saldrán entre el miércoles y jueves de esta semana.

Otros dos vuelos programados a Madrid para el jueves y el sábado.

No se descarta sumar más vuelos en las próximas horas: uno será hacia Perú.

Todavía hay 23 mil argentinos varados en el mundo

"Vamos a realizar todas las operaciones necesarias para llevar adelante este operativo. Vamos a agregar dos vuelos a Lima, porque también tenemos argentinos varados", anticipó el presidente de la aerolínea de bandera.

Al momento, se estima que hay 23 mil argentinos que aguardan regresar al país y no hay certezas con respecto a la posibilidad de un posible retorno. De acuerdo a los datos confirmados desde Cancillería, la mayoría se encuentra en España (se estima que hay al menos siete mil argentinos que esperan ser repatriados). También hay cinco mil en los Estados Unidos y otros mil en Francia.

En las últimas horas, el avance del brote hizo que muchos países decidieran cerrar sus fronteras, por lo que se espera que la cifra de argentinos varados en el extranjero ascienda de modo considerable. En Perú, por ejemplo, hay un grupo de al menos 140 turistas locales varados en Cusco. "Somos ciudadanos argentinos y estamos varados. Acá rige un decreto por el cual se dictó la emergencia nacional cerrando fronteras, sin previo aviso para ingreso y egreso del país; con lo cual no tenemos cómo volver a nuestros hogares", denunciaron en diálogo con Página 12.

"No se pueden comprar boletos por Internet. No se puede acceder al aeropuerto si no tenés un boarding pass para las próximas dos horas. Las agencias no te atienden el teléfono tampoco, entonces no tenemos forma de salir antes de las doce de la noche", sumaron con extrema preocupación.