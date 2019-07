BuenDomingo: las cinco noticias que tenés que saber para arrancar el día informado

Para que puedas saber los principales temas de los diarios en BigBang te lo resumimos en menos de un minuto.

Francisco dejó abierta la puerta para visitar Argentina en 2020

En una breve entrevista que le dio al diario La Nación, el Papa Francisco afirmó que evalúa visitar la Argentina en 2020. "Me gustaría visitar la Argentina en año próximo", afirmó el Sumo Pontífice. A la vez, fuentes cercanas al Vaticano ratificaron que no recibirá a ningún político argentino durante este año para no recibir cuestionamientos de que busca entrometerse en la elección presidencial.

Confirman que Odebrecht y Calcaterra pagaron sobornos a un testaferro de Ricardo Jaime vía Andorra

En un nuevo capítulo de las revelaciones del Lava Jato, el fiscal federal Franco Picardi y los investigadores de la AFIP lograron terminar de reconstruir la ruta de los sobornos que pagaron tanto la constructora brasilera Odebrecht y la argentina IECSA, propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, a Santiago Altieri, testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para quedarse con la obra del soterramiento del Sarmiento. En un informe reservado, al que tuvieron acceso los miembros argentinos del consorcio de periodistas ICIJ, se reveló que el dinero negro para el pago de sobornos llegó vía Andorra, a través de una cuenta en el Banco Privado de Andorra a nombre de DSC Workshop, un estudio de arquitectura en Madrid.

La Justicia podrá saber si la familia Macri desvió dinero del Correo Argentino

Después de varios años de insistir con diferentes díctamenes la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, consiguió que se le permita tener acceso a los movimientos de cuentas del Correo Argentino para determinar si la familia del presidente Mauricio Macri, que se quedó con la concesión de ese servicio durante la década de los 90, desvío fondos a otras de las empresas del grupo. Ahora la jueza de la causa, Marta Cirulli intimó finalmente a Correo Argentino SA a que informe a la justicia comercial los movimientos de dinero entre la empresa investigada y otra compañía de la familia presidencial, Sideco.

Comienzan a transmitir los spots de campaña

El proceso electoral comienza hoy una nueva etapa con el inicio de la campaña nacional en los medios audiovisuales, tanto televisión como radio, para que los espacios políticos promuevan a sus precandidatos, con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto. Así lo marca la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior en su cronograma, luego de haber sido asignados los espacios publicitarios a las agrupaciones políticas, a través del sorteo público ya realizado con la presencia de representantes de las agrupaciones políticas que presentan precandidatos en las PASO. En los distintos espacios políticos se distribuyeron más de 62.687 horas para la publicidad electoral entre 3.166 medios de todo el país: 2.137 en radios AM y FM y 1.029 servicios de cable y TV abierta.

Argentina quedó tercera en la Copa América y Messi acusó de corrupta a la Conmebol

Argentina ayer derrotó 2 a 1 a Chile y se quedó con el tercer puesto en la Copa América pero sin embargo la noticia no fue el partido en sí sino lo que sucedió después. Es que el capitán argentino, Lionel Messi, que fue expulsado en el primer tiempo del encuentro acusó de corrupta a la entidad que regula el fútbol sudaméricano, la Conmebol. “No quería ser parte de la corrupción. Por un cúmulo de cosas, preferí no ir a la entrega de medallas”, contó el 10 del Barcelona, en zona mixta, una vez finalizado el cotejo.