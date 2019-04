BuenDomingo: las cinco noticias que tenés que saber para arrancar informado

Como todos los domingos, para que arranques el día informado en menos de un minuto de lectura, en BigBang te resumimos los principales temas que se encuentran en la tapa de los diarios.

Algunos detalles de la nueva ley de Lealtad Comercial

Antes de irse de vacaciones a Córdoba el presidente Mauricio Macri firmó el decreto que reformó la ley de "Lealtad Comercial", vigente desde la última dictadura militar, que tiene como objetivo regular la competencia entre grandes empresas y pymes. La sorpresa del decreto, que publicó el diario Clarín, es que las multas ascenderán hasta los $200 millones para los que violen las normas.

El texto del decreto consta de 77 artículos, agrupados en ocho títulos. Uno de los cambios sustanciales es que para que se denuncie la competencia desleal no se necesitará que exista un daño inmediato. Tal y como está redactada la ley cualquier empresa que quiera denunciar un caso de competencia desleal necesita que se pruebe el impacto inmediato en su negocio como consecuencia de la práctica ilegal de su competidor.

Cristina agradeció los mensajes por las condolencias por la muerte de su madre

La ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, agradeció los mensajes de condolencias que recibió por la muerte de su madre, Ofelia, el pasado viernes por la noche. "Quiero agradecer todos y cada uno de los mensajes que me hicieron llegar ayer. Gracias por todo el cariño y la fuerza que me brindaron", publicó la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

Quiero agradecer todos y cada uno de los mensajes que me hicieron llegar ayer. Gracias por todo el cariño y la fuerza que me brindaron. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de abril de 2019

Cristina se enteró del fallecimiento de su madre en el mismo Hospital Italiano a pocas horas de viajar a la Habana para visitar a su hija Florencia.

Macri tendrá que responder algunas preguntas sobre el ARA San Juan

La jueza federal que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, Marta Yañez, aceptó el pedido de los familiares de los 44 tripulantes del navío para que el presidente Mauricio Macri responda una serie de preguntas para poder determinar el grado de responsabilidad del jefe de Estado en la tragedia que sacudió al país a fines de 2017.

"¿Usted sabía que el ARA San Juan llevaba 45 meses sin ir a Dique Seco cuando doctrinariamente y acorde a las indicaciones del fabricante tenía que ir cada 18 meses?", es la primera pregunta que deberá responder Macri.

¿Suar dejó fuera de carrera a Tinelli?

Desde hace varios días que el conductor y empresario Marcelo Tinelli no se expresa públicamente sobre temas relacionados con la política. Sus últimos movimientos lo ubicaban cerca del gobernador de Salta y precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey. Y parece que existe un motivo. Hace diez días Tinelli coincidió en un evento con el gerente de programación de Canal 13, Adrían Suar, quien le habría recomendado que baje el perfil político y se centre en el inicio de Showmatch, que será está semana.

Según consignó el diario Perfil, las críticas de Suar contra las intenciones del conductor de incursionar en la política habrían tenido un efecto inmediato aunque todavía no total. Después del inicio del programa se volverán a ver las fichas que decide jugar Tinelli.

Más de 200 muertos y 500 heridos en una serie de atentados en Sri Lanka

Al menos 200 personas murieron, entre ellas 9 extranjeros, y unas 500 resultaron heridas hoy tras una serie de explosiones simultáneas en cuatro hoteles, un complejo residencial y tres iglesias donde numerosos fieles celebraban el domingo de Pascua en Sri Lanka. Las autoridades confirmaron, según publicó la agencia de noticias EFE, las cifras y remarcaron que van en aumento. Todavía ninguna organización terrorista se adjudicó los ataques.