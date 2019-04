BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

El dólar casi trepa a los $45 y el riesgo país superó el récord en la presidencia de Macri

La divisa estadounidense cerró ayer a $44,92, un 3,2 por ciento más que el martes, en línea con la depreciación de las monedas de la región. En Brasil el real se depreció un 1,8 por ciento, en línea con lo que ocurrió en Chile, Colombia y Perú. La suba del dólar se da luego de que el martes la cotización cayera 17 centavos.

Por otro lado, el riesgo país volvió a subir y se ubicó en un puntaje récord: 963 puntos, el techo histórico desde la asunción del presidente Mauricio Macri. Sólo en lo que va de 2019, el tipo de cambio aumentó más de un 15 %.

El Gobierno justifica la situación económica por el “miedo de los mercados” a que vuelva Cristina Kirchner

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que la incertidumbre financiera se genera porque “el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo”, en relación a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata y se imponga en las elecciones, luego de que el martes la ex presidenta anunciara de manera sorpresiva el lanzamiento de un libro en la previa del inicio de la campaña.

En declaraciones a una radio de Venado Tuerto, Macri sostuvo ayer que los mercados están equivocados y que “los argentinos no van a volver atrás”. “Aprendimos que la magia no existe”, reiteró el mandatario.

La oposición le apuntó a Carrió en el Congreso por sus declaraciones sobre De la Sota

En la primera sesión ordinaria de la Cámara de diputados hubo un homenaje a Raúl Alfonsín y la diputada Cecilia Moreau (Frente Renovador) hizo escuchar un audio en el que el ex presidente radical trata como “traidora” y “enemiga de los radicales” a Elisa Carrió. Las críticas partieron de distintos bloques opositores tras las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica en Córdoba, cuando disparó: “Gracias a Dios murió De la Sota”.

Victoria Donda dijo que le daba “vergüenza compartir el recinto” con Carrió y la acusó de estar durmiendo, mientras que Adriana Nazario, ex esposa de De la Sota, la acusó por pronunciar palabras “ofensivas, altamente agraviantes”. Carrió recogió el guante tras las críticas y arremetió: “Es una gracia de Dios que ustedes me acusen. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo”.

Caso D’Alessio: investigan si el falso abogado lavaba dinero del narcotráfico mediante operaciones offshore millonarias

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga si el falso abogado Marcelo D’Alessio lavaba dinero en un paraíso fiscal ubicado en una isla al sur de África junto al ex espía y ex comisario de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk, también detenido en la causa por espionaje ilegal y extorsiones.

La investigación surgió a partir de un grupo de WhatsApp hallado en uno de los teléfonos de D’Alessio donde hablaba sobre operaciones millonarias. El juez pidió informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y no descarta que se trate de lavado de dinero que provenía del narcotráfico.

¡A leer, se ha dicho! Hoy arranca la edición 45 de la Feria del Libro

Hoy se realizará la apertura formal dela edición 45 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo hasta el 13 de mayo. Podrá visitarse de lunes a jueves de 14 a 22, mientras que los viernes abrirá hasta las 23 y los sábados, domingos y feriados se podrá asistir de 13 a 22.

La edición 2019 quedará marcada por un hecho histórico: por primera vez hay una mujer como presidenta de la fundación El Libro, María Teresa Carbano.

Una familia porteña necesitó más de $28.000 para no ser pobre

Surge de un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, que estableció que una pareja con dos hijos menores de edad y propietaria de su vivienda necesitó $28.330 para no estar por debajo de la línea de pobreza, mientras que para no ser considerada indigente requirió $14.020.

Según los datos del Indec porteño, la Canasta Básica Alimentaria se encareció un 59 por ciento en un año y una familia tipo necesitó como mínimo de $15.000.

Villar Cataldo: "Defendí mi vida porque vi de cerca la muerte"

El médico que está siendo juzgado por matar a un ladrón que intentó asaltarlo en 2016 cuando entraba a su casa en Loma Hermosa aseguró en la audiencia de ayer que jamás tuvo la intención de matar a nadie, y que efectuó los disparos porque sintió que en ese momento lo mataban.

“Hubo amenaza verbal en todo momento, me apuntaba con el pistolón que asusta a cualquiera”, le dijo al jurado que en las próximas audiencias definirá si es culpable o inocente.