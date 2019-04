BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

¿Vuelve? Un Tribunal le exige a Florencia Kirchner que regrese al país, pero otro le permite seguir en Cuba

Hoy es el límite estipulado por el Tribunal Oral Federal N° 5 para que Florencia Kirchner regrese al país desde Cuba, donde se encuentra realizando un tratamiento médico desde febrero. Sin embargo, ayer el Tribunal Oral Federal N° 8, que también tiene previsto juzgarla por otro hecho de corrupción, la autorizó a permanecer en la isla hasta el 15 de abril.

Ayer la defensa de la familia Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, presentó ante la Justicia una serie de documentos que detallan la historia clínica de la hija de Cristina Kirchner, y las razones por las que no podría viajar en avión desde La Habana. Florencia es investigada por dos causas vinculadas al presunto lavado de dinero: Hotesur y Los Sauces.

Día de cortes: la CGT, la CTA y los movimientos sociales protestan en el centro contra el Gobierno

Desde esta mañana temprano, partidos de izquierda se concentraban en el centro porteño para reclamar contra las políticas económicas del gobierno, en Corrientes y Callao, con un fuerte operativo policial para evitar que el corte fuera total. Cerca del mediodía comenzarán las movilizaciones más masivas. Marcharán la CGT, Camioneros, la CTA, la UM, la UOCRA, UPCN y Sipreba, entre otros sectores.

Los gremios presionaban a la dirigencia de la CGT para llevar a cabo un paro general. Sin embargo, ayer en declaraciones a Radio Con Vos, el líder de la central obrera, Héctor Daer, aseguró que “no hay consenso para un paro general, sí para la movilización. Marchamos por un país diferente”.

Samid tira toda la carne al asador y no se entregará a la Justicia

El Tribunal Oral en lo Penal Económico ordenó ayer la detención del empresario de la carne Alberto Samid, en una causa donde está siendo juzgado por evasión impositiva, en un expediente que data de la década de 1990. Lo curioso es que la orden es sólo para que Samid asista a las audiencias de juicio, por lo que si se entregara, sería notificado y quedaría en libertad, según explicó uno de los fiscales de juicio.

Pero más curioso es que el “rey de la carne” no pudo ser ubicado por su abogado, pero sí ofreció una serie de entrevistas televisivas mientras era buscado por la Justicia. Allí aseguró que el fiscal le pidió $1.800.000 dólares para no ser juzgado. “Prefiero ser un fugado y no un preso político”.

Optimismo ministerial: Dujovne dice que “lo peor de la crisis cambiaria ha quedado atrás”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno se siente “cómodo” con el esquema de bandas cambiarias acordado con el FMI, por lo que descartó rediscutir el acuerdo con el Fondo. Apenas una semana después de que el dólar trepara casi a los $45, dijo que “lo peor de la crisis cambiaria ha quedado atrás y nos alejamos del epicentro”.

Por otro lado, hizo un 2 x 1 de críticas a la oposición, al afirmar que el posible candidato presidencial, Roberto Lavagna, “tiene muchas más similitudes con lo que propone Axel Kicillof que con lo que proponemos nosotros”.

Liberaron a los artistas chilenos que fueron acusados de terroristas

La Justicia les dictó la falta de mérito a Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers, los arquitectos y artistas chilenos que fueron detenidos acusados de tener un presunto artefacto explosivo que, en realidad, era parte de una intervención urbana. Recuperaron la libertad anoche después de ser sospechados de formar parte de una “célula anarquistas”.

Sin embargo, por ahora no podrán volver a su país hasta tanto no se termine de aclarar su situación judicial. Zegers y Medrano Viteri habían sido invitados por la Universidad Nacional de Córdoba y participaron en un taller durante el Congreso de la Lengua Española.

Los acusaron de terroristas, la Justicia los sobreseyó y ahora quieren denunciar a Patricia Bullrich

Axel y Kevin Abraham Salomón son los dos hermanos de origen musulmán que a fines del año pasado fueron detenidos y acusados por integrar una supuesta célula terrorista de Hezzbollah, justo una semana antes del inicio de la cumbre del G-20 en Buenos Aires. Estuvieron presos más de veinte días en el penal de Ezeiza y en su vivienda sólo encontraron una escopeta vieja que era de su abuelo fallecido.

Si bien ya habían recuperado la libertad, el lunes el juez federal Sebastián Ramos los sobreseyó en la causa judicial y ahora evalúan denunciar por daños y perjuicios a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El Gobierno nos arruinó la vida. Nos expuso mostrando nuestro rostro, nombre, perdí mi trabajo, tiempo de estudio, en fotos salgo esposado, me mancharon, ninguna empresa me va a contratar, estuve triste, angustiado de que mi propio país me haya hecho esto”, resumió Kevin en declaraciones al diario Página 12.

Caiga quien caiga: Pergolini criticó al gobierno y dijo que “no se puede vivir en ajuste eterno”

El ex conductor de CQC y actual director de Vorterix aseguró que “a nadie le gusta que sus hijos, padres o abuelos estén mal”, y remarcó: “No se puede vivir en ajuste eterno. Lamento mucho lo que se está viviendo porque nadie lo esperaba”. En declaraciones a Todo Noticias, afirmó: “A veces me parece que nuestro destino más grande es ser mediocres”.