Las 7 noticias que marcan la agenda: de San Miguel del Monte a la interna en Cambiemos

Tres adolescentes y un joven de 22 años murieron durante una persecución policial

Fue durante un choque mortal en San Miguel del Monte, el lunes por la madrugada, donde murieron tres adolescentes y un chico de 22 años, mientras que una de las ocupantes del vehículo se salvó y se encuentra internada. Una de las pericias determinó que las fuerzas de seguridad dispararon, y ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, desafectó a los policías involucrados.

Vecinos de San Miguel del Monte se movilizaron ayer para exigir Justicia y apuntaron a la Policía bonaerense por la muerte de Carlos Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Camila López, de 13; y Danilo Sansone, también de 13. Otra adolescente está herida.

Roberto Lavagna: “Alternativa Federal es un capítulo cerrado”

El candidato a presidente por Consenso 19 rompió con el bloque de Alternativa Federal, que integran Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, y competirá por separado, sin ir a una interna. Ayer pegó el faltazo a la cumbre con los cuatro armadores del peronismo no K y por la noche sostuvo que “Alternativa Federal es un capítulo cerrado”.

En declaraciones televisivas, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner afirmó que el bloque “estaba concentrado en el ajuste fiscal y el pago a acreedores” pero no planteaba “ni una palabra sobre crecimiento e inversiones”.

Alberto Fernández “El que piensa que voy a indultar a Cristina es un estúpido”

El candidato a presidente Alberto Fernández rechazó la posibilidad de dictar un indulto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner - su compañera de fórmula - en caso de transformarse en el próximo presidente. “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto, los presidentes no están para perdonar a nadie”, señaló.

“Si me toca ser presidente, me voy a ocupar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace. Para atrás es un tema judicial. Y espero que la Justicia lo resuelva. Argentina no soporta más la corrupción”, indicó.

Frigerio no descartó que Macri compita en una interna de Cambiemos

A contramano de las declaraciones que hizo la semana pasada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que el presidente Mauricio Macri “está dispuesto a analizar la ampliación de Cambiemos” con el objetivo de agrandar la base electoral de la alianza de gobierno y lograr la reelección.

“Él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que este es un proceso largo que necesita de más tiempo. Respecto a la táctica electoral no hay nada cerrado y todavía no se va a definir, hay que debatirlo con los miembros de Cambiemos”, agregó Frigerio.

¿Ni una buena? La actividad económica cayó de febrero a marzo un 1,3 %

El Indec publicó ayer el Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo, que reveló no sólo una nueva contracción interanual, sino también una nueva caída en comparación con el mes anterior, que trepó al 1,3 por ciento. La producción volvió a caer y en el primer trimestre del año acumuló un 0,2 % negativo en comparación con el cuatro trimestre de 2018.

El dato más preocupante es que la actividad económica suma once meses en recesión - caída consecutiva - con números en rojo. Es el número más bajo en la era Cambiemos y el peor número desde 2012.

Feriado sin transporte: el 25 de mayo no habrá transporte público por una medida de fuerza

Del mismo modo que el primero de mayo, el sábado durante el feriado por el 25 de mayo no habrá transporte público de pasajeros, como parte del plan de lucha de los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reclaman modificaciones en el impuesto a las Ganancias, y aseguran que al trabajar los feriados pierden dinero porque el pago doble se lo “come” el gravamen.

A menos que en las próximas horas haya un acuerdo de último momento, el sábado no habrá colectivos, trenes ni subtes.

Continúa la búsqueda de Leila Lombardo, la estudiante desaparecida en La Plata

La joven de la ciudad de Tolosa es buscada intensamente desde la semana pasada. Fue vista por última vez el viernes, cuando salía de estudiar en el Instituto de Teología de La Plata, en 15 entre 51 y 53. Días antes había denunciado a su padre por acoso. Leila Lombardo tiene 22 años y los allegados apuntan a su papá.