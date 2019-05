BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

El pediatra detenido por abuso en el Garrahan se negó a declarar y quedará detenido

El pediatra Ricardo Russo fue detenido ayer luego de una investigación internacional realizada en los últimos seis meses, acusado de integrar una red de producción, distribución, tenencia y facilitación de pornografía infantil. Era jefe del servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan.

Russo, de 55 años, se negó a declarar ante la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, María Alejandra Doti. La fiscal Daniela Dupuy adelantó anoche que pedirá que continúe detenido hasta el juicio oral. En sus dispositivos electrónicos encontraron imágenes y videos en los que se observan abusos a menores de entre 6 meses y 14 años.

El paro se sintió fuerte y el Gobierno busca negociar con la CGT para evitar otra huelga

La medida de fuerza, la quinta convocada por la CGT durante la gestión de Mauricio Macri, se sintió con fuerza en todo el país, principalmente por la adhesión de los gremios del transporte. En la previa del paro general, la cúpula de la CGT había señalado que por el panorama electoral se descartaban nuevas huelgas. Sin embargo, Héctor Daer afirmó que no se puede descartar ni ponerle nueva fecha.

De todos modos, en el gobierno buscan negociar con la CGT y restarle poder de definición al líder de Camioneros, Hugo Moyano. Ayer el presidente, a diferencia de otras ocasiones, evitó ser él quien confronte con los gremios y no se refirió al paro. Sí lo hicieron algunos de los ministros, como Patricia Bullrich, quien afirmó: “Estamos hartos de los paros”.

Con amigos así, dejá: Durán Barba dijo que “Cristina asusta” y que “Macri decepcionó”

El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, estrella en el equipo de campaña de Mauricio Macri, dijo en una entrevista con el diario brasileño O’Globo que la elección argentina no se definirá sólo por la “mala situación económica”. “Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar, el miedo será mayor que la decepción”, afirmó.

Además, no descartó la posibilidad de que Macri decidiera bajar su candidatura. “Yo lo veo decidido a ser candidato, pero si él piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problemas en desistir, es realista”, sostuvo Durán Barba.

Massa comienza a definir su futuro: hoy se realiza el congreso nacional del Frente Renovador

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezará hoy la cumbre del Frente Renovador, en medio de la tensión y los rumores sobre su futuro: dentro de su partido hay sectores que respaldarían un eventual acercamiento al peronismo K, mientras que otros reafirman la pertenencia a competir por la “tercera vía”, en una interna dentro de Alternativa Federal.

Se espera la presencia de unos 600 congresales del Frente Renovador. Principalmente son los dirigentes de bonaerenses los que buscarán tejer un puente con el peronismo kirchnerista.

A un año de la ley Justina, aumentaron un 60 % los trasplantes de órganos

Los datos surgen del Incucai, que relevó la cantidad de procesos de donación de órganos aumentaron casi un 60 por ciento desde que se aprobó hace un año la Ley Justina, que apunta a que todas las personas sean donantes voluntarias, a menos que realicen un registro que indique lo contrario.

De acuerdo a los datos del Incucai, en lo que va de 2019 ya se realizaron 356 procesos de donación, que permitieron que 736 pacientes que estaban en lista de espera recibieran un trasplante. Son 200 trasplantes más que los registrados en el mismo período del año pasado.

Kicillof, on the road: tras confirmar su candidatura, recorre tres ciudades bonaerenses

El ex ministro de Economía y precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizará hoy una recorrida por tres ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Comenzará al mediodía en la localidad de Ranchos, seguirá por la tarde en la ciudad de Pila y terminará por la noche en Dolores.

Si bien desde hace por lo menos un año realiza este tipo de recorridas, la de hoy será la primera luego de que el martes se confirmara su candidatura junto a Verónica Magario. La modalidad es “casera”: se ubica en una plaza y dialoga con los vecinos.

Björk milita por el aborto legal, seguro y gratuito: la foto de la cantante que fue furor

La cantante islandesa posó ayer para una foto con el pañuelo verde, un ícono de la campaña por la legalización del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo. La imagen se conoció horas después de que en la Argentina - así como en otras ciudades del mundo - se realizara un “pañuelazo” para exigir la legalización del aborto.