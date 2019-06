BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Súper domingo electoral: el PJ ganó en tres provincias y el oficialismo tuvo su primera victoria en Jujuy

En la provincia de Tucumán se impuso Juan Manzur y fue reelecto con el 50,29 por ciento de los votos, y le sacó más de treinta puntos a la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, del bloque Vamos Tucumán. El ex gobernador José Alperovich, que pretendía regresar al poder, obtuvo poco más del 11 por ciento.

En la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, del Frente Justicialista, obtuvo un 57,47 por ciento de los votos y fue reelecto. Cambiemos quedó en segundo lugar, con Atilio Benedetti como candidato, con el 35,44 %. En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni fue reelecto con el 38,02 %, frente al Frente Patriótico Chubutense (31,23 %) y a Cambiemos, que apenas logró un 14,25 %.

Cambiemos tuvo su primera victoria electoral en lo que va del año en la provincia de Jujuy, donde Gerardo Morales fue reelecto con el 43,73 por ciento de los votos. Le sacó más de 10 puntos de ventaja al candidato del Frente Justicialista.

Alberto a Massa: “Volvé, tomemos un café y terminemos con esto”

Alberto Fernández se cruzó durante una entrevista en C5N con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien viajó a Chubut para celebrar la reelección de Mariano Arcioni. Fernández le planteó a Massa: “Sergio, volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con este tema”. “Sé que tenemos más puntos de acuerdo que diferencias”, le dijo el candidato a presidente.

Massa no tardó en recoger el guante: “Ojalá que podamos tomar un café y podamos construir entre todos, con los que nos faltan también, una etapa que supere el fracaso de Macri”. Luego, el tigrense apeló a una metáfora futbolera reciente: “El 'Bicho' no pudo en semifinales lo que Tigre pudo en la final”.

Mendoza: la candidata de CFK se imponía en la interna peronista ante Alejandro Bermejo

La senadora K Anabel Fernández Sagasti venció al intendente de Maipú, Alejadnro Bermejo, en la interna del peronismo mendocino, en un intenso final que se definió recién después de la medianoche. De esta manera, la referente de La Cámpora y compañera de bloque de Cristina Kirchner disputará el 29 de septiembre la gobernación contra el candidato radical, Ricardo Suárez, que aspira a suceder a Alfredo Cornejo, el actual mandatario.

El “narco-intendente” de Paraná fue derrotado por el PJ por 10 puntos

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue derrotado por el actual vicegobernador Adán Bahl, por 45,3 % frente a un 35,2 % y el PJ volverá a gobernar en la ciudad entrerriana. Varisco llegó a las elecciones procesado en una megacausa por narcotráfico, donde es acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico junto a otras 33 personas.

El juez federal Leandro Ríos lo investiga por financiar actividades de comercio de drogas, y el juicio está previsto que inicie en septiembre. Varisco, un hombre de historia radical, llegó al poder en 2015 luego de 12 años de gobierno peronismo en Paraná.

Brasil: filtran chats que probarían que Sergio Moro direccionó la causa contra Lula da Silva

Una serie de escuchas publicadas por la web de investigaciones The Intercept Brasil publicó conversaciones privadas entre funcionarios judiciales que trabajaron en la causa Lava Jato, por la que fue condenado a prisión el ex presidente Lula da Silva. Se trata de mensajes y conversaciones que tuvieron el fiscal Deltan Dallagnol y el ex juez Sergio Moro - actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro -, donde el entonces magistrado sugería cambiar el orden de las fases de la operación, dio consejos y pistas a los fiscales, lo que está prohibido por la ley.

Mundial de fútbol femenino: hoy debuta la selección ante Japón

La selección argentina de fútbol femenino se enfrentará hoy desde las 13 (hora local) ante Japón, un duro rival, en el primer partido del Grupo D. Es el regreso del equipo femenino a un mundial después de 12 años de ausencia. El partido será televisado por la TV Pública y DirecTV.

Martín Fierro 2019: 100 días para enamorarse se quedó con el Oro en una ceremonia emotiva

Telefé se quedó con el Martín Fierro de Oro por 100 días para enamorarse, la ficción que fue furor el año pasado y que contó con el protagonismo de Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro. La tira de Underground fue elegida por el modo en que puso en primer plano la historia de un chico trans, interpretado por Maite Lanata.