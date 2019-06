BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Massa acordó con Alberto Fernández e inscribieron el “Frente de Todos”

El precandidato a presidente Alberto Fernández recibió ayer por la tarde al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien el martes ya había dado una clara señal de que se sumaría a una coalición opositora de la que forman parte el kirchnerismo y el PJ. Por la noche, inscribieron el “Frente de Todos”, del que forman parte 19 partidos nacionales y provinciales.

Si bien se trató de un paso clave de cara a la unidad, las listas se definirán dentro de diez días, el 22 de junio, cuando vence el plazo para presentar las candidaturas. Ayer Massa dijo a la salida del encuentro con Fernández que restaba conversar si la candidatura se definirá mediante una PASO o si avanzarán en el consenso de la fórmula Fernández-Fernández.

Lavagna será candidato a presidente y compartirá fórmula con Juan Manuel Urtubey

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó ayer su candidatura a presidente e inscribió el frente Consenso 2030. Su candidato a vicepresidente será el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ayer en un acto en La Matanza señaló que “hay vida en la Argentina más allá de Macri y Cristina”.

“Con Urtubey siempre mantuvimos la coherencia, desde el principio dijimos ‘ni Macri ni Cristina’. La coherencia nuestra siempre fue esa: no salimos de la línea del medio”, detalló Lavagna.

Pichetto se envalentona y pide debate de candidatos a vice: “Que Cristina me invite a debatir”

El senador del PJ y candidato a vice de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, desafió a Cristina Fernández de Kirchner a un debate de candidatos a vicepresidente. “Que me invite a debatir, por supuesto, a donde quiera”, disparó en declaraciones a TN. “Estaría absolutamente dispuesto a debatir con Cristina y con los otros, yo tengo la piel dura y no me tiembla el pulso”, dijo.

Ayer Pichetto se reunió con Macri por la mañana en la Residencia de Olivos y luego viajaron juntos a la provincia de Neuquén, donde se llevó a cabo el pre-coloquio de IDEA, repleto de empresarios. El frente electoral cambió de nombre: dejó de llamarse “Cambiemos” y pasó a llamarse “Juntos por el cambio”.

La izquierda unida; Espert, Gómez Centurión y Biondini: los otros candidatos presidenciales

El Frente de Izquierda-Unidad llevará como candidato presidencial a Nicolás del Caño, que sumó al MST al armado del PTS y el PO. Luis Zamora evitó sellar un acuerdo y competirá sólo por la Ciudad con su partido, Autodeterminación y Libertad con el Nuevo Más, de Manuela Castañeira, la única mujer que competirá por la Presidencia.

El economista José Luis Espert presentó el Frente Despertar. El ex director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, presentó el Frente Nos, mientras que el ultraderechista Alejandro Biondini inscribió el Frente Patriótico.

El Indec difunde la inflación de mayo, que se espera en torno al 3 por ciento

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá hoy la inflación del mes de mayo. En la Casa Rosada esperan una reducción del 0,4 por ciento en comparación con el registro de abril pasado, donde midió 3,4 %. El Gobierno espera que no supere el 3 por ciento, aunque las consultoras estiman que será similar a la del mes pasado.

José López fue condenado a seis años de cárcel por los bolsos con U$S 9 millones

El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó al ex secretario de Obras Públicas, José López, a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito por el escándalo de los bolsos con cerca de U$S 9 millones que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez en 2016. Deberá pagar una multa del 60 % del valor del enriquecimiento, el dinero secuestrado será donado y el ex funcionario no podrá volver a ocupar cargos públicos en su vida.

Hijos sin un peso: el 60 % gastará menos de $1.000 en el regalo del Día del Padre

La consultora Focus Market elaboró un informe de Proyección de la Demanda para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde estimó que el 61 por ciento de los argentinos gastará menos de mil pesos en el regalo por el Día del Padre, y que la mayoría hará las compras en locales de la calle y no en los shoppings.