BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

1. Cayó escondido en su propio búnker: quién es el cabecilla de la megabanda de los 2500 fusiles

Una investigación internacional por tráfico de armas, de la que participaron también España y Estados Unidos, permitió desbaratar una megabanda que operaba en el país. Sólo en la Argentina hubo 17 personas detenidas y se secuestraron más de 2500 fusiles, explosivos, granadas y hasta un cañón antiaéreo. El cabecilla de la banda, que se presume proveía de armamento a organizaciones delictivas -como el brasileño Comando Vermelho fue detenido el miércoles a las seis de la mañana. Tiene 50 años, antecedentes en Estados Unidos y se escondió en el búnker de su casa, un sótano adjunto a su cochera repleto de armamento. "(Las armas) Salían de Estados Unidos y otras de Europa. Por eso el nombre de Palak, porque es un barco de origen portugués que traía partes de armas. Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí, en la Argentina", precisó Patricia Bullrich.

Tenemos un arsenal en Buenos Aires, otro en Río Negro y otro en Córdoba. Todas estas armas conformaban una triangulación: de Estados Unidos y de Europa a la Argentina, donde se armaban y se mandaban a Brasil"

2. Detuvieron a otro médico pedófilo por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil

Se trata de Alberto Rodríguez Vélezse. Trabajaba en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad. Quedó detenido luego de un allanamiento realizado en su casa: se determinó que podría ser el mismo lugar en el que fotografiaba a menores de edad. La investigación comenzó por una solicitud de Interpol, después de que la Policía internacional detectara desde la ciudad canadiense de Ottawa que un usuario, cuya dirección de IP estaba localizada en la Argentina, compartía imágenes con escenas de explotación sexual infantil. Además de material pornográfico se secuestró un arma y municiones.

3. Cada día más desigualdad: los ricos argentinos tienen 26 veces más ingresos que los pobres

Distribución social. El diez por ciento de la población más pobre del país percibe un 1.5 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento que representa al sector más rico concentra el 32.8 por ciento; según los datos del primer trimestre informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Del informe también se desprende que el 70 por ciento de la población recibió ingresos individuales promedio de hasta 22.404 pesos, muy por debajo del costo de la canasta básica de marzo que alcanzó los 28.750 pesos.

4. Macri fue a un supermercado, pero en Japón

Mauricio Macri visitó un supermercado japonés en la previa de la apertura de la cumbre del G20, que tendrá lugar en Osaka. Se trata de la cadena Ito Yokado, que esta semana comenzó a vender carne argentina, entre otros productos nacionales."La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas, a pesar de que somos solamente 44 millones, y aspiramos a llegar en pocos años, en 2025, a producir para 600 millones de personas", advirtió el presidente, al tiempo que le pidió al primer ministro nipón abrir el mercado a los arándanos y cerezas argentinas.

5. Scaloni prueba al equipo: cómo formaría la Selección ante Venezuela

Lionel Scaloni ultima los detalles del equipo que saldrá mañana a las 16 a la cancha a enfrentar a Venezuela por los cuartos de final de la Copa América. De acuerdo a los primeros movimientos que tuvieron lugar en el predio de Fluminense, todo indica que los titulares serán: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Lautaro Martínez.

6. Marcelo Tinelli, tras el cierre de listas: "Me saturó la política, estoy cansado"

Coqueteó con una eventual candidatura, pero al final se quedó afuera. Después de seis meses a pura rosca electoral, Marcelo Tinelli finalmente no forma parte de ninguno de los espacios políticos que se presentarán a elecciones. "Me saturó la política. Me cansó el tema. Basta de políticos yendo de un lado para el otro", disparó, al tiempo que criticó: "Me parece que se equivocó (Roberto Lavagna) en algo importante. Para ser dirigente político y construir tenés que tener empatía y relación con la gente, y ya cuando él plantea esta situación de que no va a ir a una interna y que el consenso pasa por él, ahí me mató. Creo que fue el mazazo que, para mí, se le dio a Alternativa Federal".

7. Confirmado: "La casa de papel" tendrá cuarta temporada

Aunque todavía no comenzó la tercera temporada de La casa de Papel -estará online el próximo 19 de julio en Netflix-, ya se confirmó que la serie que mantiene en vilo a millones de fans tendrá una cuarta entrega. Lo único que se sabe hasta ahora es que la trama girará en torno a la reunión de los sobrevivientes para rescatar a Río, interpretado por Miguel Herrán.