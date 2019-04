BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

Debuta hoy el programa Precios Esenciales con incertidumbre por el impacto inflacionario

El plan fue anunciado la semana pasada por el gobierno y consiste en congelar los precios de 64 productos de consumo masivo, con el objetivo de frenar la escalada inflacionaria luego de que el último informe del Indec revelara que el costo de vida había crecido un 4,7 % en marzo. El acuerdo de precios regirá por seis meses y habría multas millonarias y clausuras para quienes incumplan.

De todos modos el alivio es parcial, ya que en la previa del debut de Precios Esenciales hubo aumentos de entre el tres y el diez por ciento desde que trascendió que el Gobierno negociaba con las empresas para fijar los valores. Un informe de la consultora Focus Market muestra que la leche aumentó un 10 % en las últimas dos semanas, los pañales un 8,2 % y la yerba un 2,9 %.

Dante Sica: “La carne y la leche están bajando”

En medio de la ola de aumentos, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que la inflación de abril será menor que la de marzo, la más alta en lo que va del año. En declaraciones a América TV antes del inicio del programa Precios Esenciales, el funcionario señaló que bajarán los precios de la leche y la carne.

“Tengo la camiseta del gobierno puesta”, agregó el ministro, en referencia a los rumores sobre su eventual salida del Gabinete. En este sentido, reconoció que puede haber sectores y comercios que hayan remarcado los precios antes del inicio del programa, aunque indicó que van a tener que dar marcha atrás con las subas.

Macri se reúne con empresarios para afinar el lápiz del congelamiento de precios

El presidente recibirá durante la mañana a un grupo de empresarios del sector alimenticio para terminar de definir aspectos fundamentales del programa anunciado la semana pasada que congelará precios de 64 productos durante seis meses. El objetivo del encuentro, del que participará el ministro Sica, es garantizar que las empresas cumplan el abastecimiento y los valores.

El ex contador de Cristina rompió el silencio y habló de las “comisiones a la Patria”

Víctor Manzanares aseguró que el ex secretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, manipuló bolsos por 96 millones de dólares por año entre 2003 y 2015, y señaló que Cristina Kirchner no podía desconocer las maniobras de corrupción. Incluso, relató un insólito dialogo con Muñoz, en el que el ex secretario le afirmaba que nadie robaba sino que era “una comisión que se le cobra a la Patria por hacer las cosas bien”.

En declaraciones a América TV, Manzanares reveló además un diálogo que hubo entre sus allegados y la ex presidenta. “Se le llevó una lista de gastos y la doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada y vieja. Me dijo que me bancara mi suegro”, contó el ex contador que se acogió meses atrás al régimen del arrepentido.

El Senado impulsa un proyecto para quitarle los fueros al fiscal Carlos Stornelli

El proyecto fue presentado por el senador Fernando “Pino” Solanas, y busca que la Procuración General avance en un jury al fiscal federal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hace más de tres semanas por no presentarse a declarar a ninguna de las cuatro indagatorias en la causa donde está imputado por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsiones.

El proyecto busca dejar sin efecto la inmunidad judicial con la que cuenta Stornelli para que abandone la situación de “rebeldía”. La semana pasada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de recusación que el fiscal presentó al juez Ramos Padilla.

Dos personas murieron por las graves inundaciones en Chaco y Corrientes

Las muertes ocurrieron tras las fuertes tormentas que provocaron anegamientos, voladura de techos y caída de árboles en ambas provincias. En Chaco un hombre y su hijo murieron al no poder ser evacuados por los rescatistas. El subsecretario de Defensa Civil de la Nación, Daniel Russo, declaró que el hombre de 42 años y su hijo de 19 murieron electrocutados en la localidad chaqueña de Las Brañas.

Sri Lanka: hay 290 muertos por los ocho atentados terroristas durante la celebración de Pascuas

Al menos 290 personas murieron y otras 450 resultaron heridas en ocho atentados terroristas en iglesias y hoteles de lujo durante la celebración de las Pascuas en Sri Lanka. El Gobierno declaró el Estado de Sitio y hay más de una docena de detenidos, aunque ningún grupo extremista se adjudicó los ataques.