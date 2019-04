BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

Elecciones 2019: Arabela Carreras ganó en Río Negro y es la primera gobernadora mujer de la provincia

Con más del 52 por ciento de los votos, Arabela Carreras fue electa gobernadora por el Frente Juntos Somos Río Negro, con una amplia diferencia sobre el candidato del Frente para la Victoria, Martín Soria - hijo del ex gobernador Carlos Soria - que obtuvo un 35,21 % de los votos. La candidata de Cambiemos, Lorena Matzen, quedó en un lejano tercer puesto, con el 5,69 por ciento de los votos.

La gobernadora electa agradeció el llamado del presidente Mauricio Macri y contó que además la llamó Oscar Parrilli, el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner. Cambiemos volvió a hablar de una derrota del kirchnerismo. Matzen se transformó en candidata hace pocas semanas, luego de que la Corte Suprema de Justicia le impidiera al actual gobernador, Alberto Weretilnek, a presentarse una re-reelección.

En clave electoral, el Gobierno lanza un paquete para reducir el impacto del ajuste

Lo elaboraba el ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, junto a otros funcionarios del Ejecutivo. El objetivo es sumar más productos al programa Precios Cuidados, extender el plan de pago en cuotas para las tarifas de servicios públicos, ponerle un tope a los nuevos incrementos y avanzar en créditos otorgados por la Anses.

El objetivo es sacar el pie del acelerador a los incrementos ante un panorama de crisis. Buscarán sumar productos a Precios Cuidados. La secretaría de Energía hará planes de cuotas para el pago de las tarifas eléctricas como se hizo con el gas. También esparcirán los aumentos para el transporte. Sumarán créditos de la Anses para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Samid sigue preso en Belice y podrían deportarlo por cometer un delito migratorio

El empresario Alberto Samid fue detenido la madrugada del sábado en Belice, luego de permanecer prófugo de la Justicia menos de una semana, después de que un Tribunal que lo juzga por el delito de evasión solicitó su presencia en las audiencias y el “rey de la carne” se negó a asistir.

Samid está preso en una comisaría del cayo de Ambergris, en San José. Recibió la visita de su esposa y de su hijo, que buscaban un abogado en Belice para acelerar el proceso judicial. De este modo, el empresario de la carne podría ser deportado y puesto a derecho en la Argentina. Se fue del país el 24 de marzo, cuando todavía no tenía pedido de detención.

Grabois: “Cristina va a ganar las elecciones por afano”

El dirigente social Juan Grabois pronosticó un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de este año. Además, defendió a la ex presidenta al asegurar que “Cristina no es una chorra”. “Va a ganar las elecciones por afano, que es una metáfora lo de afano. Cristina no se robó nunca un peso de este país”, aseguró.

Además, defendió a Florencia Kirchner, quien se encuentra en Cuba realizando un tratamiento médico y a quien un Tribunal Oral la obliga a regresar. “Espero que no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral”, indicó.

Caso D’Alessio: declara el fiscal Bidone, que busca convertirse en “arrepentido”

El suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, fue llamado a indagatoria por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que se dedicaba a espiar de manera ilegal y extorsionar, por el que están detenidos el falso abogado Marcelo D’Alessio y dos ex espías de la ex SIDE.

Bidone ya había reconocido ante la Justicia que le facilitaba información a D’Alessio, quien luego la utilizaba para presionar y extorsionar a sus víctimas, entre las que se encuentran abogados, empresarios, periodistas y políticos. El fiscal - suspendido por 90 días por el procurador bonaerense - ya expresó su deseo de declarar como arrepentido.

Le quitarán la licencia al taxista que protagonizó una pelea con un automovilista en Urquiza

Lo decidió la Secretaría de Transporte de la Ciudad, luego de que se viralizaran las imágenes de la terrible pelea en la que el taxista terminó agrediendo con gran violencia a un automovilista por una discusión de tránsito. Además de golpear al hombre y romper el auto, cuando se iba retrocedió en marcha atrás y le chocó el vehículo.

Un gendarme que manejaba UBER mató a un hombre que quiso robarle con un arma de juguete

Un efectivo de Gendarmería Nacional que además trabajaba como chofer de UBER asesinó a un joven que intentó asaltarlo con un arma de juguete después de pedir el auto por medio de la aplicación. Lo amenazaron con un supuesto revólver de fuego, que luego se determinó que era de juguete.

El gendarme dio la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y efectuó al menos un disparo, que impactó en el pecho de Esteban Batista, de 19 años, quien falleció a los pocos minutos. El otro presunto delincuente, también de 19 años, fue detenido por la Policía bonaerense.