BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Elecciones 2019 | Entre Ríos: el peronismo unido se impuso sobre Cambiemos por 24 puntos

En las PASO de Entre Ríos se impuso el gobernador Gustavo Bordet con el 56 por ciento de los votos, frente a su rival, el aspirante de Cambiemos, que obtuvo poco más del 33 por ciento de los votos. Esta elección era clave, ya que el peronismo se alió en todas sus expresiones - incluido el kirhcnerismo - detrás de la figura de Bordet.

Se trata del sexto test electoral del año, que arrancó con la derrota del gobierno en La Pampa, así como el posterior triunfo de los partidos peronistas provinciales (tal como ocurrió en Neuquén, Río Negro y Chubut) y con Cambiemos en tercer lugar. El impacto de la elección es aún mayor si se tiene en cuenta que en 2015 Cambiemos obtuvo poco menos del 40 % de los votos; y en las legislativas de 2017 Cambiemos se impuso con más del 52 %.

En busca del dólar calmo: Dujovne licitará U$S 60 millones diarios para extender la paz cambiaria

Desde hoy, el Gobierno comenzará a ofrecer U$S 60 millones por día en el mercado cambiario con el objetivo de mostrar fortaleza en medio de una breve paz cambiaria que se extendió la semana pasada por tres días en los que el dólar no sólo no aumentó, sino que cayó $1,70. Con esta medida, sumada al ingreso de divisas por la liquidación de las exportaciones, la Casa Rosada busca mantener cierta calma.

El objetivo del gobierno es que con las subastas diarias de U$S 60 millones, sumado al ingreso de dólares del campo, haya una presión menor sobre el peso. Además, mañana se conocerá el dato de la inflación de marzo, y el miércoles el presidente Mauricio Macri anunciaría un acuerdo de precios.

Crisis sin fin: el consumo masivo retrocedió un 12,3 por ciento

El consumo masivo retrocedió un 12,3 por ciento durante marzo pasado y acumuló una caída del 10,8 por ciento en el primer trimestre. Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Focus Market, que estableció que la variación de precios interanual en marzo - de 2018 a 2019 - en comercios de cercanía fue superior al 52 por ciento.

La salud de Florencia Kirchner: el Cuerpo Médico de la Corte analizará el planteo de la hija de Cristina

El Tribunal Oral Federal N° 5 convocó a dos profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia para analizar al detalle los planteos realizados por la defensa de Florencia Kirchner, que exigió continuar en Cuba, donde se está tratando por un linfedema causado - según explicó la ex presidenta - por el estrés que le provocaron las investigaciones judiciales en su contra.

El objetivo es que informen la Tribunal si Florencia está en condiciones de regresar al país o si debe continuar en La Habana, tal como lo solicitó su defensa. El juicio tiene fecha de inicio para el 21 de mayo. Además, esta semana la Justicia podría resolver si habilita a Cristina a viajar a la isla entre el 20 y el 30 de abril. De antemano, un fiscal ya se opuso por la cercanía del inicio del primer juicio.

Insólito: la Oficina Anticorrupción sólo querellará por causas de corrupción a opositores

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró ayer en declaraciones a América TV que por las acusaciones que recibió en su contra por “falta de imparcialidad” definió que el organismo que comanda no querellará contra ninguna de las causas que apuntan al Gobierno. “Para que me acusen de encubridora, que la lleven a cabo los fiscales y jueces naturales”, aseguró.

La funcionaria - de pública cercanía con el Gobierno - sostuvo que su decisión “preserva cualquier tipo de sospecha o duda de cualquier tipo de actuación sobre funcionarios de nuestro gobierno”.

Asesinó a su hija de 6 años porque su ex esposa tenía una nueva pareja

Ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Un hombre fue detenido después de asesinar a su hija de seis años a puñaladas como “venganza” hacia su ex esposa y madre de la pequeña, que tenía una nueva pareja. Según los peritos, la pequeña tenía varias puñaladas, una de ellas en el cuello, que habría sido la mortal.

El femicida fue identificado como Antonio Ávila, tiene 40 años y en el momento del crimen se encontraba sólo con su hija, ya que la madre de la pequeña había salido de viaje.

Murió el femicida de Araceli Fulles: lo asesinaron sus compañeros de celda en Sierra Chica

Darío Badaracco fue asesinado por sus compañeros de celda en el penal de Sierra Chica. Se trata del femicida de Araceli Fulles, la chica asesinada en 2017 en José León Suárez. Lo mataron a golpes y le tiraron agua hirviendo sus propios compañeros de prisión. Murió el sábado en el hospital de Olavarría, a donde se encontraba internado desde el 8 de abril.