BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar la semana con toda la información

La UCR confirmaría que se queda en Cambiemos, aunque pedirán ampliarse

Los 347 constituyentes de la Unión Cívica Radical se reunirán hoy en el predio de Costa Salguero para una cumbre clave, con el objetivo de definir qué hacer de cara a las elecciones presidenciales y el futuro de Cambiemos, la coalición de gobierno. La mayoría de los sectores pedirán continuar dentro de la alianza, aunque pedirán la ampliación hacia otros sectores con el objetivo de evitar una derrota.

Durante la Convención también se hará escuchar la posición de una minoría integrada por sectores como Federico Storani, Jorge Sappia y Ricardo Alfonsín, que exigirán que el radicalismo se retire de Cambiemos. También otras posturas, como el planteo de una interna a Mauricio Macri, o directamente que sea otro el candidato.

San Miguel del Monte: detuvieron al secretario de Seguridad por encubrimiento

El secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, fue detenido por el presunto encubrimiento de la masacre perpetrada el lunes pasado por la madrugada, cuando un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense le dispararon a un auto en el que viajaban cinco chicos de entre 13 y 22 años, cuatro de los cuales murieron tras perder el control y chocar contra un camión.

Ayer se emitieron otras órdenes de arresto para cuatro oficiales de la Bonaerense: el subcomisario Franco Micucci, el teniente Ángel Héctor, la oficial ayudante Nadia Genaro y el oficial inspector José Manuel Durán. Los cuatro ya habían sido desafectados por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Segunda audiencia en el juicio por Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia por el juicio donde se investigan maniobras de corrupción y desvío de fondos millonarios con obras públicas en Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. El juicio comenzó la semana pasada y hoy continuará la lectura de la causa.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había solicitado no estar presente en las audiencias. Tiene tiempo hasta hoy a las 9.30 para presentar la justificación, aunque no se descartaba que pudiera asistir a la audiencia de hoy.

La producción de las pymes cayó un 10 % y se posterga un año la recuperación de los salarios

La producción industrial de las pymes cayó en abril un 10,3 por ciento medida en forma interanual, mientras que en marzo los índices mostraron una contracción del 4,3 por ciento. Del mismo modo, las proyecciones de la recuperación del salario fueron postergadas hasta el año que viene.

De acuerdo con los datos de la consultora Ecolatina, recién en 2020 comenzará a revertirse la caída de los sueldos que se profundizó en 2018. “Los salarios crecieron por debajo de la inflación en el primer cuatrimestre del año”, estimaron.

Ocho de cada diez argentinos consumen contenidos por streaming

Un estudio realizado por la plataforma de streaming de TV Roku afirma que el 76 por ciento de los adultos en la Argentina ya consume contenidos vía streaming. La mitad de los consumidores llega a observar contenidos cinco horas seguidas, mientras que el 56 por ciento admitió haber cancelado planes con amigos o familiares para quedarse viendo series, películas o programas.

Mario Teruel se aleja de Los Nocheros por la denuncia de violación contra su hijo

El músico de Los Nocheros Mario Teruel anunció que se alejará de la banda luego de que su hijo fuera denunciado la semana pasada por violar a una adolescente de 16 años. El hijo del músico está detenido con prisión preventiva. A través de las redes sociales, Teruel informó: “Ante los hechos que son de público conocimiento he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa”.

“Esta situación me provoca una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven”, señaló el músico.

Boca le ganó a Argentinos y jugará la final de la Copa de la Superliga contra Tigre

El equipo de Gustavo Alfaro venció 1 a 0 a Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa de la Superliga, con un gol de Lisandro López de cabeza en el segundo tiempo. De este modo, los Xeneizes enfrentarán a Tigre por la final de la Copa, que se jugará el próximo domingo en la provincia de Córdoba.