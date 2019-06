BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

Macri habilitará las colectoras para Vidal

Finalmente, el presidente Mauricio Macri dará marcha atrás con el decreto que eliminó las colectoras para que tanto los candidatos de Alternativa Federal como el propio Roberto Lavagna puedan llevar como candidata a gobernadora a María Eugenia Vidal que, al perder entre 12 y 10 puntos al ir con Macri en la boleta, necesita del "voto útil" para asegurarse su reelección. Ahora habrá que ver si el presidente paga el costo político o espera un guiño de la Justicia.

Peña a regañadientes aceptó que hay que abrir Cambiemos

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló ayer en LN + en donde además de confirmar la intención de habilitar las colectoras para María Eugenia Vidal, aceptó a regañadientes la postura de ampliar Cambiemos pero expuso algunos reparos. "Creo que debería ser alguien de Cambiemos pero, al final del día, es una decisión muy personal del Presidente", opinó. Según explicó, él busca previsibilidad y alguien que esté dispuesto a trabajar en equipo. "Es un error pensar que somos todos plateítas de un juego que tiene que ganar Macri u otro presidente, estamos todos en la cancha". El jefe de Gabinete agregó: "Para él es importante ampliar los acuerdos, pero dijo que la dificultad está en la gran fragmentación que tiene hoy la política"

Cristina se quedó sin su doble pensión

Mediante un decreto el presidente Mauricio Macri terminó la polémica sobre la doble pensión que aspira recibir la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, como consecuencia de haber ejercido la primera magistratura y además ser la viuda de otro ex jefe de Estado. Fernández de Kirchner presentó una serie de recursos para poder cobrar no sólo los cerca de $400.000 que le corresponden por sus ochos años en el sillón de Rivadavia, sino también los otros $400.000 por ser viuda. Finalmente sólo podrá sobrar una.

Por una serie de controles internaron a Alberto Fernández

El precandidato presidencial por Unidad Ciudadana Alberto Fernández se internó ayer en el Sanatorio Otamendi en donde permanecerá las próximas 48 horas para someterse a una serie de estudios como consecuencia de una fuerte tos. "Quise hablar para terminar, porque yo conozco cómo es esto. Van a empezar con mil historias. Hablé con mi médico de cabecera del Sanatorio Otamendi, le dije que ando con una tos que hace 15 días me está volviendo loco", contestó el candidato para explicar su visita al sanatorio.

Estoy en el Otamendi. Vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos espera en los próximos meses.



Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de junio de 2019

Casal dará explicaciones por el D'Alessio-Stornelli Gate

El Procurador General interino, Eduardo Casal, asistirá hoy al Congreso para dar explicaciones a los legisladores sobre su actuación en el caso del fiscal federal Carlos Stornelli, quien se negó a declarar por quinta vez en la causa sobre una presunta red de espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Casal se presentará desde las 18 ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el diputado oficialista Lucas Incicco.

Habló Stornelli y dijo que la causa de Ramos Padilla es una "operación mediática"

El fiscal federal Carlos Stornelli volvió a referirse públicamente a la causa en donde se encuentra imputado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal, causa que instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. "Yo sabía desde el inicio que esto era una maniobra porque era una falsedad todo lo que estaban presentando con una operación mediática instantánea en contra de mi persona y de la investigación", manifestó el funcionario judicial en declaraciones a TN. "Las dos cosas eran objetivo. Evidentemente yo era uno de los objetivos por una campaña de prensa encarnizada, calumniosa, casi pornográfica, que la sigo padeciendo", agregó.

Una escuela hace cinco que no tiene clases por esta infestada de ratas

Desde hace ya cinco días que la escuela N° 11 Marcelo T. de Alvear y el jardín de infantes Lola Mora, en el barrio porteño de Caballito, debió cerrar sus puertas tras la aparición, por segunda vez, de ratas en los espacios comunes del establecimiento ubicado en la avenida Juan Bautista Alberdi 163, que usan trabajadores de la institución y chicos por igual. Los padres ya habían alertado desde principio de año la situación pero la aparición el martes pasado de una rata viva en la "sala naranja"del jardín de infantes, a la que asisten nenes de tres años, fue la situación límite.