BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Macri coquetea con Lousteau: “Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar un vice”

El presidente Mauricio Macri pronosticó que las elecciones serán “parejas”, y reconoció que “muchos votantes de Cambiemos pasaron a ser indecisos”, y no descartó la posibilidad de que el diputado y ex ministro de Economía, Martín Lousteau, sea su compañero de fórmula. “Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice”, afirmó en declaraciones a Canal 9.

“Tuvimos un pico de inflación que nadie previó, estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio, nunca el FMI dio este nivel de crédito”, remarcó Macri, quien luego volvió a reiterar que el país va “en el rumbo correcto”. “Por este camino hay futuro, me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo”.

“Precios Esenciales” debutó con fuertes aumentos y faltantes en los supermercados

Ayer Macri y el ministro de Producción, Dante Sica, se reunieron con empresarios para terminar de sellar el acuerdo de precios para 64 productos por seis meses, anunciado la semana pasada. Si bien iba a debutar este lunes en las góndolas, el Gobierno anunció que la fecha tope para garantizar el abastecimiento será el lunes 29 de abril.

En la previa, hubo fuertes aumentos de productos que integran la canasta básica alimenticia, que en algunos casos trepan por encima del 10 por ciento. Ayer muchos productos no estaban en las góndolas y fuentes del sector empresarial reclamaban que recibieron el listado de precios recién el jueves por la tarde, por lo que no tuvieron tiempo suficiente.

Caso D’Alessio: podrían llamar como testigo a Mirtha Legrand e investigarán a la AFI

El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, le solicitó al juez Alejo Ramos Padilla que cite a declarar como testigos a la conductora Mirtha Legrand y su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale. Es porque en la vivienda del falso abogado Macelo D’Alessio encontraron una carpeta titulada “Operación Jaitt”, que tendría vínculo con la presencia de la fallecida mediática Natacha Jaitt en el programa de Legrand el año pasado.

Además, Ramos Padilla exigió una serie de informes para determinar el grado de vínculo que había entre la Agencia Federal de Inteligencia y D’Alessio, así como con los ex espías Ricardo Bogoliuk y Hugo “Rolo” Barreiro y el ex comisario de la Bonaerense, Aníbal Degastaldi. También solicitó un informe de la línea telefónica del periodista Daniel Santoro.

Fecha confirmada: el primer juicio a Cristina Kirchner comenzará el 21 de mayo

Si bien el Tribunal Oral Federal N° 5 ya había anunciado la fecha del inicio del juicio por la causa Los Sauces, la defensa de la ex presidenta había solicitado que se unifique esa causa con el expediente por el direccionamiento de la obra pública a favor del grupo que comandaba el empresario Lázaro Báez, que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2.

Sin embargo, ayer la Cámara Federal rechazó el pedido y confirmó que los juicios se harán por separado. De este modo, Cristina atravesará toda la campaña electoral - si es que define ser candidata - en el banquillo de los acusados.

Las naftas quedarían afuera del congelamiento y ya advierten por nuevas subas

El incremento del barril de petróleo a nivel mundial motivó el interés de las compañías petroleras en volver a aumentar los precios en los surtidores. Si bien las naftas quedaron por fuera del acuerdo de precios anunciado la semana pasada por el gobierno, sin dudas una suba podría tener un impacto en el resto de los precios.

Según El Cronista, fuentes del sector estiman que la suba que analizan es del orden del diez por ciento, debido a un incremento del barril de petróleo Brent que lleva un 9 por ciento de aumento durante abril y ya cotiza en U$S 74 por barril.

Juicio al médico que mató a un ladrón en 2016: Villar Cataldo insistió en su inocencia

Este lunes comenzó el juicio por jurado al médico paraguayo Lino Villar Cataldo, quien en agosto de 2016 asesinó a un ladrón que acababa de robarle y estaba escapando en la localidad de Loma Hermosa. En la primera audiencia, volvió a alegar legítima defensa e insistió en su inocencia. Su abogado, Diego Szpiegel, estimó que el jurado no lo declarará culpable.

¿Capusotto candidato? El humorista dijo que si se baja Macri, compite contra Vidal

Después de que el humorista y guionista ucraniano Volodymyr Zelensky fuera electo presidente de su país en las elecciones de este domingo, Diego Capusotto ironizó con la posibilidad de competir en una interna dentro de Cambiemos contra María Eugenia Vidal. “Si Macri se baja vamos a las PASO contra Vidal”.

Incluso, hasta presentó a su “mejor equipo de los últimos 50 años”, y mencionó que el artista plástico Daniel Santoro sería su vicepresidente. Incluso hasta subió una foto en la que estaban el escritor y pscioanalista Jorge Aleman, el ex embajador en el Vaticano y hombre de confianza de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, quien sería su “servicio de contrainteligencia”.