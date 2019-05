BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Empieza hoy el primer juicio oral contra Cristina por hechos de corrupción

El Tribunal Oral Federal N° 2 comenzará a juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner en una causa por asociación ilícita por el supuesto desvío de fondos en favor del empresario Lázaro Báez por obra pública en Santa Cruz, en la causa conocida como “Vialidad”. En la previa, Cristina volvió a hablar de “persecución judicial” y aseguró: “Es un juicio oral al que jamás debí haber sido citada”.

En la causa será juzgada con Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y su secretario de Obras Públicas, José López, junto a otras once personas. En la previa, Cristina publicó una cadena de tuits donde sostuvo que el objetivo es “colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Alberto Fernández: “Por momentos pienso que estamos peor que en 2003”

El candidato a presidente tuvo su primera recorrida de campaña, con una serie de reuniones y actos junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. “Por momentos pienso que estamos pero que en 2003. No teníamos los niveles de inflación de hoy, ni un déficit fiscal del 6 por ciento, hoy estamos técnicamente en default”, afirmó.

Hoy Fernández tiene previsto acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner a la primera audiencia del juicio oral por la causa Vialidad.

En medio de las internas, Macri recibirá hoy al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti

El presidente Mauricio Macri se reunirá esta tarde con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien la semana pasada fue reelecto con una amplia diferencia sobre el candidato de Cambiemos, Mario Negri. El encuentro llega en medio de las internas dentro del gobierno, donde varios dirigentes pidieron “agrandar” la alianza.

Macri busca tejer una serie de acuerdos con diversos sectores de la política, y el encuentro será luego de que Alternativa Federal ratificara este fin de semana que presentará un candidato propio en las elecciones presidenciales.

Roberto Lavagna confirmó que jugará en las elecciones: “Soy candidato a presidente”

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó ayer que será candidato a presidente, aunque evitó precisar si será por medio de una PASO dentro de Alternativa Federal, si será un candidato de “unidad” de ese sector o si jugará por afuera de bloque integrado por Sergio Massa, Miguel Pichetto, Schiaretti y Juan Manuel Urtubey.

“Soy candidato a presidente. Después veremos los detalles, vamos a esperar qué pasa en la reunión del miércoles”, sostuvo en la previa del encuentro de Alternativa Federal que se realizará mañana. La confirmación de la candidatura llega después de que el sábado Alberto Fernández confirmara su postulación.

Se reactiva la causa por el crimen de Lola Chomnalez y hay un nuevo detenido

La causa que investiga el crimen de la adolescente Lola Chomnalez, ocurrido hace cuatro años en Barra de Valizas, Uruguay, se reactivó con la detención de Ángel Moreira Marín, alias “El Cachila”, como presunto coautor del homicidio agravado. Tras el crimen de la joven había pasado detenido unos días, pero luego fue liberado.

El abogado de la familia Chomnalez, Jaun Williman, detalló que Moreira Marín fue quien le tomó el pulso a la adolescente cuando ya estaba muerta en la playa, pero luego dijo que se asustó y se fue del lugar. “siento que empezamos a estar cerca de conocer la verdad”; dijo la madre de la joven, Adriana Belmonte.

Hoy se conocerá el veredicto en el juicio al ginecólogo acusado por no practicar un aborto

Hoy se conocerá el fallo en el juicio que investiga al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por no practicar un aborto legal y no punible en la localidad de Chipoletti, a una joven de 19 años que había sido violada. La acusación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Habrá movilizaciones de organizaciones pro-vida y quienes impulsan la legalización del aborto, frente a los tribunales provinciales.

La Plata: buscan a una estudiante de 22 años que había denunciado a su padre por acoso

Leila Lombardo tiene 22 años y se encuentra desaparecida desde hace cinco días. Es estudiante del Instituto de Teología en la ciudad de La Plata y vivía en Tolosa. Sus allegados desconfían que se haya ido por su propia decisión y apuntaron a las denuncias por acoso que le había hecho a su padre biológico. Fue vista por última vez el jueves 16, y el miércoles asistió a cursar normalmente.