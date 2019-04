BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

¿Lavagna se baja? “Si no hay consenso, no me interesa”

El economista y eventual candidato a presidente, Roberto Lavagna, volvió a rechazar la posibilidad de competir en una interna dentro de las primarias de Alternativa Federal donde buscan competir Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Ahora el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner se definió como un “protocandidato” y señaló: “Si no hay consenso, no me interesa”.

En declaraciones a Crónica TV, Lavagna indicó que existe una “demanda social muy fuerte”, y remarcó: “Hay manifestaciones de que lo anterior y lo actual fracasó y tenemos que salir de ese encierro de elegir por uno u otro para el próximo gobierno”. “Massa habla de internas, yo hablo de consenso”, señaló.

Samid llegó a Buenos Aires y hoy podría ser trasladado a Comodoro Py

El empresario Alberto Samid llegó anoche luego de ser deportado de Belice, a donde viajó vía Paraguay días antes de que el tribunal en lo Penal Económico que lo juzga por evasión solicitara su detención por no presentarse a las audiencias. En los próximos días podría leerse la sentencia del juicio. Hoy debería presentarse en los tribunales de Comodoro Py, aunque podría pedir una postergación.

El “Rey de la Carne” había planteado una llamativa coartada durante su vuelo de regreso desde Belice a Buenos Aires, acompañado por uniformados de la Policía Federal. “Yo me fui un fin de semana de vacaciones, estaba muy estresado”, lanzó Samid.

Detuvieron a un oficial de Prefectura Naval acusado de darle información a Marcelo D’Alessio

El oficial de Prefectura Naval Marcos Antonio Luffi fue detenido por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, acusado de proveer de información a Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido y acusado por asociación ilícita en una causa que salpica a dos fiscales y agentes de inteligencia por extorsión y espionaje ilegal. Los informes que tenía en su poder D’Alessio habían sido creados o guardados por el usuario “Luffi”, que según la Comisión Provincial por la Memoria guarda relación con diferentes casos relacionados a “actividades de inteligencia”.

Luffi fue detenido en lunes por la noche en una dependencia de Prefectura Naval. Los documentos eran información de llamados y mensajes telefónicos, registros migratorios, informes contables y financieros, entre otros.

¿Es paro o no? Los gremios del transporte adelantaron que no prestarán servicio el 1 de mayo

En medio del reclamo de varios gremios a la CGT para que convoque a una medida de fuerza, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte anunciaron que no prestarán servicio el feriado por el Día del Trabajador, el próximo primero de mayo, para exigir mejoras laborales y modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

La medida obtuvo algunas críticas por parte de sectores que exigen una medida más contundente, aunque desde la Confederación explicaban que la decisión de no trabajar el feriado es porque el pago doble de ese día les reporta ingresos que luego son descontados por el pago de Ganancias.

El taxista que agredió a un conductor en Villa Urquiza quedó detenido con domiciliaria

Claudio Rímolo fue detenido con prisión preventiva por las agresiones a un automovilista que fueron registradas por varios testigos en la tarde del sábado, cuando tras una discusión de tránsito agredió a las piñas al conductor y luego lo chocó con el taxi. Podría afrontar un juicio que prevé penas de prisión de hasta dos años.

Sin embargo, ayer se supo que Rímolo cuenta con antecedentes por robo, hurto, resistencia a la autoridad y abuso de armas. Ahora, está acusado por lesiones y daños.

Abuelas recuperó a la nieta 129: su padre está vivo y tiene un hermano

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la recuperación de la nieta 129, apropiada durante la última dictadura cívico-militar, hija de Norma Síntora, militante del PRT y el ERP que fue detenida y desaparecida un mes antes del nacimiento de su hija, que hoy vive en España y viajará a la Argentina a conocer a su familia.

A diferencia de la mayoría de los casos, el padre de la nieta apropiada, Carlos Solsona, está vivo y ayer se mostró emocionado al lado de Carlotto en el anuncio de Abuelas. Ayer recordó que junto a su compañera y su hijo mayor, Marcos, pretendían exiliarse en plena dictadura. Él llegó a escapar, pero Norma fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 y todavía se encuentra desaparecida.

Taxistas marchan a Plaza de Mayo para reclamar otra vez contra UBER

Organizaciones de taxistas marcharán esta mañana a la Plaza de Mayo para reclamar contra la aplicación UBER, a tres años de su desembarco en la ciudad de Buenos Aires. Rechazan la llegada de la app por llevar a cabo actividades de transporte sin estar legalizada y cuestionan la competencia desleal.

“Le exigimos al presidente y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopten medidas urgentes que correspondan para terminar con la actividad ilícita de semejantes multinacionales”, reclamaron los taxistas.