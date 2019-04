BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

Vidal anuncia su propio paquete anti-inflacionario y confirma que no competirá por la Presidencia

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunciará hoy el regreso de los descuentos de hasta el 50 % en compras en supermercados de Capital y Provincia con tarjetas del Banco Provincia. También impulsará medidas para quienes tengan créditos UVA, congelará las tarifas de la energía eléctrica y otorgará créditos y beneficios impositivos para pymes, como parte del plan para atenuar la crisis económica.

Ayer, ante un nutrido grupo de empresarios que integran el llamado “círculo rojo”, Vidal volvió a descartar la posibilidad de presentarse como candidata presidencial. “Cambiemos definió que el candidato es Macri”, sostuvo, y remarcó: “Soy parte de un equipo y tenemos candidato a presidente definido y a gobernadora”.

Carrió: “Gracias a Dios murió De la Sota”

Durante una recorrida de campaña en la que buscaba afianzar la candidatura de Mario Negri en Córdoba, la diputada oficialista Elisa Carrió acusó al fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota por narcotráfico y disparó: “Gracias a Dios murió De la Sota”. Luego publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que se refería a una cuestión “espiritual”. Fue muy criticada por la familia del ex mandatario provincial.

Pero no todo quedó allí. Durante su recorrida por Córdoba Carrió dejó otras frases muy llamativas: “Dejen de quejarse, yo el otro día no podía pagar el mínimo de las tarjetas y vendí el auto, qué se yo… Total después se va a arreglar, hay que callarse y dejar de quejarse porque estamos haciendo una nueva Argentina”. Y remató: “Tenemos buena gente en los ministerios, hay algún imbécil, pero no hace daño… Bueno, sí hace daño, pero lo vamos a dejar porque ya lo maté”.

Cristina Kirchner lanza un libro en plena campaña y lo presentará en la Feria del Libro

Se titula “Sinceridad” y saldrá a la venta este viernes. Ayer la ex presidenta difundió un breve extracto de algunos temas que aborda en el libro, entre los que se encuentra su vínculo con Néstor Kirchner, su relación con Héctor Magnetto y definiciones sobre su gobierno. “Si… Macri es el caos y creo que hay que volver a ordenar la Argentina”, dice.

El libro se venderá a $599 y será presentado por la propia Cristina Kirchner el 9 de mayo en la Feria del Libro, un mes y medio antes del cierre de listas de cara a las elecciones presidenciales.

¿Les suena? Larreta y Morales aseguran que “la economía tiene que empezar a recuperarse en el segundo semestre”

En una conferencia de prensa conjunta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmaron que “la economía tiene que empezar a recuperarse en el segundo semestre”, aunque aclararon que no quieren “generar falsas expectativas”. “Vamos a recuperarnos de a poco, no queremos volver atrás, al caos, al autoritarismo”, dijeron.

Deportaron a Rafael Di Zeo y otros seis barras en Colombia

El líder de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, fue rechazado por las autoridades migratorias de Colombia cuando intentaba ingresar a ese país con otros seis integrantes de la barra de Boca, con el objetivo de ver el partido entre Deportes Tolima y Boca, por la Copa Libertadores.

“No tenemos fronteras contra los violentos, ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol”, publicó en Twitter la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Una perito complica al médico Villar Cataldo en el juicio por matar a un ladrón

La perito balística de la Policía Científica Leticia Pons declaró ayer en el juicio contra el médico Lino Villar Cataldo, quien en 2016 mató a un ladrón que escapaba tras haber intentado asaltarlo en Loma Hermosa. Pons afirmó que el arma del fallecido delincuente estaba debajo de su cuerpo cuando recibió los disparos, y contradijo los dichos del propio imputado.

Brasil: la Justicia le redujo la pena a Lula y este año podría tener salidas o arresto domiciliario

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil le redujo la pena al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, de 12 años y once meses a ocho años y diez meses, por lo que en septiembre podría cumplir la pena en arresto domiciliario o solicitar un régimen semi-abierto, ya que se cumpliría un sexto de la pena.