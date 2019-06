BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Para que no te pierdas de nada, en BigBang te resumimos las principales noticias del día para que lo arranques informado.

El Gobierno decidió terminar la cruzada contra las PASO

Ayer el Gobierno determinó que no apoyará la iniciativa del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los motivos son varios, pero entre ellos se encontraba el "papelón institucional" que significaría hacerlo a menos de dos meses de que se realicen y con su logística ya en curso. No obstante ello, desde varias dependencias como también varios referentes del oficialismo plantearon la necesidad de modificarlas a futuro.

"Operación Tango": Bonadio ya tiene dos informes del Departamento de Justicia sobre las maniobras de Muñoz

Por la conexión internacional de la causa de los cuadernos de las coimas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió dos informes a la Argentina, en una pesquisa denominada por las autoridades norteamericanas como "Operación Tango", con detalles de las cuentas bancarias del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, su viuda Carolina Pochetti y sus testaferros en bancos de ese país.

La investigación judicial determinó que entre 2010 y 2015 Pochetti, Sergio Todisco y Elizabeth Ortíz Municoy y, en algunos casos Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza y Osvaldo Parolari, intervinieron en la compra de 14 inmuebles en Miami y Nueva York, disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas constituidas y radicadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

Después de más de tres días sin servicio evalúan suspender la concesión de Edelap

La situación de los barrios del norte en la ciudad de La Plata (City Bell y Villa Elisa) por la falta de servicio eléctrico que recién, de acuerdo a la empresa Edelap, se restaurará mañana por la noche, tiene a miles de usuarios sin energía desde el sábado por la noche. Es por eso que la administración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, evalúa por estas horas terminar la concesión con la empresa distribuidora por no respetar el contrato. Edelap forma parte del Grupo Pagano, que se quedó con la compañía en 2016. Justamente el fin del contrato es lo que se encuentran analizando en el ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante.

Antes de ir a Japón por el G-20 Macri se reunió con su par de Indonesia

Mauricio Macri se reunió hoy con el presidente indonesio, Joko Widodo, en una visita oficial al cuarto país más poblado del mundo para potenciar lazos comerciales antes de la Cumbre de Líderes del G20, que comienza el viernes en Osaka. Macri aseguró que los mandatarios, que se reunieron en el palacio presidencial de Bogor -a unos 45 kilómetros al sur de Yakarta-, conversaron sobre retomar las conversaciones entre Indonesia y Mercosur para firmar un tratado de libre comercio. "Estoy acá para reiterar que creemos que hay una enorme potencialidad en este relación".

Mora Godoy blanqueó un "affaire" con el "Pájaro" Caniggia y Charlotte estalló

La sonrisa pícara y las ganas de salir de una pregunta incómoda dejaron al descubierto a Mora Godoy, quien sembró más dudas que sospechas en su última previa del Súper Bailando, al ser indagada por Ángel de Brito sobre un encuentro con Claudio Paul Caniggia. "Me dijeron que Mora se cruzó con el Pájaro Caniggia y él tuvo unas palabras lindas hacía ella", había confesado el jurado. A lo que la participante respondió: "No, es muy amigo de un amigo mío y justo cenamos una vez los tres juntos. Nada más". En ese momento Charlotte, hija del ex futbolista, atinó a hacer unos gestos como si tirara unos tiros con su mano hacia Mora, y sentenció, tajante: "Mi papá está con mi mamá. ¡Pará! O sea, la matamos. La mato yo".

Extienden a todos los días el "Ahora 12"

El Gobierno formalizó la ampliación del programa Ahora 12, decisión que había sido anunciada ayer por el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. La medida fue comunicada mediante la resolución 298/2019, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Entre los nuevos aspectos se destaca el hecho de que el programa no estará activo de jueves a domingo, sino que los comercios que con la rebaja de tasas ya están ofreciendo 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés de jueves a domingos, ahora podrá hacerlo todos los días.

Pol-ka cumplió 25 años y Suar lo festejó con una megafiesta

Pol-ka, la productora de Adrián Suar, celebró sus 25 años con una fiesta para 500 invitados en sus modernos estudios ubicados en Don Torcuato. En el festejo estuvieron los actores de las numerosas ficciones que produjo la empresa en su 25 años de vida. Por caso, Mercedes Morán y Juan Leyrado, es decir, los entrañables Roxy y Panigazzi, de "Gasoleros". También participaron del encuentro Nico Repetto, Nancy Dupláa junto a su hija Margarita, Toto Kirzner acompañado por su novia Minerva Casero, Guillermo Francella, Soledad Villamil, Emilia Mazzer.