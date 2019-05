BuenViernes: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

San Miguel del Monte: la Justicia confirmó que los policías dispararon y hay 7 detenidos

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmó ayer que los efectivos de la Policía bonaerense efectuaron disparos durante la persecución en San Miguel del Monte, donde murieron cuatro chicos de 13, 14 y 22 años y otra adolescente se encuentra internada gravemente herida luego de que el auto en el que viajaban chocara con un camión estacionado en la ruta 3, el lunes por la madrugada.

Ayer fueron detenidos siete efectivos de la Policía bonaerense, entre ellos un capitán y un oficial que participaron de la persecución, Rubén García y Leonado Ecilape. Además, varios oficiales que tuvieron vínculos, José Alfredo Domínguez, Mariano Ibáñez, Manuel Monreal, Cristian Righero y Juan Gutiérrez. Asuntos internos además separó del cargo al subcomisario Julio Micucci.

Alberto Fernández hará su primer acto de campaña con Cristina en Merlo

El candidato a presidente Alberto Fernández cerrará un acto en la localidad de Merlo, donde se realizará un homenaje al expresidente Néstor Kirchner, a 16 años de su asunción. El acto fue organizado por el intendente, Gustavo Menéndez, y participará la candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner. El único orador será Fernández.

Antes, el candidato a presidente realizará otro acto, en el estadio de Ferro, donde reunirá a las principales figuras del kirchnerismo en la Capital Federal, como Mariano Recalde, Daniel Filmus y Victoria Donda, en una cumbre organizada por el Nuevo Espacio de Participación.

Anticipan una aceleración de la inflación en alimentos durante mayo

Las principales empresas del rubro alimenticio tienen preparada una fuerte ola de remarcaciones de precios, que podría trepar hasta un 19 por ciento, y que podrían continuar con nuevos aumentos en junio, con el correspondiente impacto inflacionario. Según el diario BAE , la justificación es el aumento en los costos y su traslado a las góndolas.

Desde el año que viene, WhatsApp tendrá publicidad, aunque será sólo para las stories

La app, que siempre fue gratuita y sin anuncios, comenzará a mostrar publicidad en los estados. El gigante, que cuenta con 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, ofrecerá una herramienta publicitaria para que las empresas puedan publicar anuncios en la sección “Estados”. Funcionará de manera similar a las publicidades de Instagram y Facebook.

Hay acuerdo para ponerle fin a los promedios en el fútbol argentino

La dirigencia del fútbol argentino acordó la eliminación del sistema de promedios que rige desde hace años. Será a partir de la próxima Superliga y sólo resta que la AFA lo oficialice.Una vez que esté en funciones, se irán al descenso los últimos que queden en la tabla de posiciones. También se decidió que no habrá quita de puntos para Huracán ni San Lorenzo.

Mirtha Legrand volvería a la TV el próximo fin de semana

Marcela Tinayre, hija de la conductora, confirmó que su madre no podrá regresar a su trabajo hasta que le quiten los puntos. Ayer la propia Mirtha Legrand dijo que se encuentra recuperada y que el próximo fin de semana podría tener su vuelta a El Trece. “Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo visitas”, dijo al diario Clarín la “Chiqui”.

“Supongo que el fin de semana que viene ya estoy en condiciones para volver, me encuentro perfecto”, concluyó.

Fracasó otra vez el Brexit y la primera ministra británica Theresa May anunció su renuncia

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció que renunciará en medio del fracaso de sus gestiones para salir de la Unión Europea en tiempo y forma. May continuará en funciones hasta que se nombre a su nuevo sucesor. Continuará en el cargo al menos hasta el 7 de junio, en medio de las críticas al interior de su bloque, el Partido Conservador, por no concretar la salida del bloque europeo.