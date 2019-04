"Cero intelecto": el durísimo golpe de Leonor Benedetto a Barby Franco

Tiempo atrás, Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, había declarado que no creía en la denuncia de violación de Thelma Fardín a Juan Darthés en Nicaragua cuando la actriz era menor de edad.

"Me hacía ruido la edición, lo vi como muy guionado, muy editado", señaló sobre el video que grabó Fardín relatando el episodio. "Obviamente no le creí y después cuando Fer trajo el caso a casa, ahora menos le creo", señaló en Chismoses agregando que a su juicio el colectivo de Actrices Argentinas la estaba "usando".

Y ahora, en diálogo con Ángel de Brito en su programa El Espectador de CNN Radio, Leonor Benedetto atacó duramente a Franco señalando que "tiene cero intelecto".

"No podés defender la postura de tu novio en una cosa tan seria ideológicamente", agregó revelando que ella también tuvo que defenderse de situaciones desagradables a manos de hombres.

"Yo no sufrí acosos porque pegué patadas y gritos", rememoró. "Soy feminista desde antes de que nacieran las chicas de Actrices Argentinas. No me parece mal lo que hacen".