¿Chile quiere mandar pacientes con coronavirus a la Argentina? En qué consiste la iniciativa y quiénes la impulsan

El vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, aseguró hoy que trasladar pacientes infectados por coronavirus a la Argentina podría ayudar a descomprimir el sistema hospitalario chileno, "como se hizo en Europa en el pico de la crisis, que se movieron pacientes entre los distintos estados europeos".Acuña aclaró que más que una propuesta, lo suyo “es un tema de evaluación” y expresó que “conocemos lo potente de la medicina intensiva del país vecino, por tanto, creemos que sería un muy buen lugar para recibir pacientes”.



A puro piropo, Acuña sostuvo: “Obviamente tenemos que ver la situación de la Argentina cuando uno (Chile) podría pedirles ayuda, en relación a sus capacidades de espacio, porque capacidades de poder hacerlo bien, tienen de sobra. Por lo tanto, por lo extenso del país, podría ser una muy buena alternativa”. En este momento, los hospitales chilenos están en un 98 por ciento de su capacidad: de allí que sectores políticos y sanitarios del país con trasandino vean con buenos ojos pedirle una ayuda a la Argentina.



El primero en echar a correr la idea había sido el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis a la radio MDZ de Mendoza. "Un traslado a Mendoza o a Buenos Aires es mucho más económico que uno a Magallanes (sur). Aunque suene duro, el costo es igual o menor que lo que sale en Chile. Ustedes (Argentina) hoy no están tan saturados, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, que estamos falto de aquello, y posteriormente, ojalá no ocurra, que pudiese haber un aumento de contagiados, ustedes utilizar la infraestructura nuestra", señaló.



Ahora el doctor Acuña, en diálogo con la Agencia Télam, salió a respaldar la idea, en lo que parece ser unas especie de "operativo clamor" para que la iniciativa se concrete. “Hay que escoger muy bien al paciente que va a ser trasladado para que tolere el viaje de buena forma”. El vicepresidente de Sochimi sostuvo que esta medida ayudaría a “poder descargar nuestras urgencias, nuestras unidades de cuidados intensivos y que puedan seguir manejando pacientes sin problemas y que puedan seguir recibiendo a los que están llegando, y que están de alguna forma, colapsando el sistema”. De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, Chile registra 184.449 personas contagiadas y 3.383 fallecidos por coronavirus.



De todos modos, Acuña afirmó que Chile aún “no ha llegado al límite de capacidad. Estamos trabajando para ampliar el número de camas de cuidados intensivos, seguir recibiendo pacientes. Estamos trabajando, además, para los que ya estén en las UCI, puedan salir de ella lo más rápido posible”, y destacó especialmente que la Sochimi está trabajando en “una buena gestión de distribución de estos pacientes a distintos hospitales, incluso fuera de Santiago en el caso de la Región Metropolitana, para descargar de lo que está sucediendo en la capital”. Santiago es el eje de las preocupaciones de los sanitaristas chilenos, que empiezan a proponer una suerte de cuarentena extrema a la que llaman "hibernación". Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público, aseguró que la alternativa se plantea debido a que “la cuarentena no se ha hecho lo suficientemente estricta como para disminuir el nivel de movilidad que se necesita para achicar la curva de contagios y darle un respiro a la red asistencial”.