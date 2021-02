"Cinco centímetros más y perdía el ojo": la amiga de Úrsula baleada por la Policía cuando reclamaba por el femicidio

Nerina Moyano, una de las amigas de Úrsula Bahillo que se movilizó a la comisaría de Rojas para reclamar por el femicidio de la adolescente de 18 años, habló después de la represión que sufrió por parte de la Policía. "La saqué barata. Cinco centímetros más y me sacaban el ojo", reveló.

"Me pegaron el tiro y después me trasladaron con urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las nueve de la noche de lo que había pasado y a las doce ya estaba acá, en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia", reclamó en declaraciones televisivas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La joven subió además un duro posteo en el que no sólo mostró las lesiones en su rostro, sino que apuntó contra la violencia institucional que ejerció la Policía local: "Matan a una piba y encima que el pueblo sale a hacer justicia se dan el lujo de lastimar a más pibas. Son todos una mierd... los gorriados, hijos de re mil put... estos".

La represión se dio después de que familiares, amigos y vecinos de la joven se manifestaran durante todo el día frente a la comisaría local, la misma en la que la joven había radicado 18 denuncias contra su ex pareja y hoy femicida, Matías Ezequiel Martínez, quien además pertenece a la Fuerza.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó ayer de urgencia a Rojas para acompañar a la familia de la víctima, pero no repudió la agresión que sufrieron los amigos de la joven. "Lo vuelvo a repetir: es una situación nada tiene que ver con el accionar policial. Terminan prendiendo fuego un patrullero, que es una herramienta del Estado, de la Policía y de la ciudad de Rojas", defendió en diálogo con Radio Mitre. El funcionario omitió hablar de la lesión que sufrió Nerina.

"Tiene el ojo muy lesionado, muy hinchado y le sangra. Gracias a Dios, la bala de goma no tocó nada adentro. En el video se ve que ella está parada y no hace nada. Es lamentable la Policía de Rojas. Por desgracia, es la que tenemos", sumó Adriana Rodríguez, mamá de la joven baleada.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate al 144