"¿Cómo se atreven a seguir revictimizándome?": el descargo de Thelma Fardin por una nota misógina de Clarín y el repudio de Actrices Argentinas

Thelma Fardin repudió un artículo periodístico publicado ayer por el diario Clarín sobre su regreso al cine como una de las protagonistas de la película Giro de Ases, que llevó como título una alusión a que el personaje que encarna en el film dirigido por Sebastián Tabany es una mujer lesbiana. “¿Cómo se atreven a seguir revictimizándome?”, cuestionó la actriz en un descargo.

Todo comenzó ayer, cuando el diario Clarín publicó una entrevista a Tabany, que se titulaba “Thelma Fardin volvió al cine haciendo de lesbiana”, que incluyó una serie de frases misóginas y machistas, lo que provocó un fuerte rechazo no sólo en la propia actriz, que a fines de 2018 denunció a Juan Darthés por una violación ocurrida cuando era menor de edad, sino también en organizaciones feministas que salieron rápidamente a criticar el enfoque periodístico, no sólo por el título de la nota, sino también por una serie de preguntas respecto a Fardin e incluso a Darthés, quien se encuentra en Brasil prófugo de Interpol.

A través de una carta, Fardin le apuntó en concreto al autor de la entrevista, el editor Hernán Firpo. “¿Cómo se atreven a seguir revictimizándome, incluso con una causa judicial en curso, con un pedido de captura de Interpol?”, se preguntó.

Además, afirmó que “siguen adoctrinando a las pibas” a través de su figura, y que se pretende instalar la idea de que “si hablás no vas a poder actuar, no vas a poder actuar de lo que se te cante, los hombres te van a tener miedo, los productores no te van a llamar para que no opaques la película. Incluso si sos talentosa, solo hablaremos de que te vemos como algo roto, porque te violaron e incluso con una acusación por violación agravada seguiremos haciendo el escrutinio sobre vos y no sobre el violador”.

“En la nota Firpo postula: "¿(Thelma) hace de gay para, de alguna manera, tomar distancia de cualquier actor masculino? ¿El director pensó en ella y escribió ese personaje a propósito? ¿Fardin, si actuara más seguido, sólo aceptaría roles semejantes, papeles de monja, de alguna sobreviviente en una isla desierta? Son preguntas que aparecen mientras estás mirando la peli. Cosas que no podés dejar de pensar al margen de que la corrección política nos empuje hacia la (auto)censura".

MÁS CRÍTICAS A LA NOTA DE CLARÍN

Ayer, luego de que se viralizara la entrevista y las múltiples críticas por el enfoque de la publicación, la organización colectiva Actrices Argentinas también lanzó un fuerte mensaje para repudiar el artículo, y consideraron que la nota era “misógnica, lesboodiante, violenta, revictimizante, que busca silenciar y meter miedo a quienes denuncian abusos”.

Además, aseguraron que ese modo de hacer periodismo “atrasa y carece de perspectivo de género” y “no debe tener lugar en los medios”. Por Twitter, la actriz Dolores Fonzi fue más allá y le apuntó al propio autor, Hernán Firpo: “Sos asqueroso, misógino, machista y desagradable. No es periodismo lo que te dejan hacer. Es basura, como vos”.

Luego también se refirió a la publicación el director de la película, Tabany, que consideró que “no es el título más feliz ni mucho menos”, y remarcó que “Thelma Fardin es una actriz de la hostia y una genia total. Compone a Mariana, una maga dueña de una tienda de magia e inventora de trucos en Giro de Ases”.