¿Controlarán dónde estamos a cada momento? La nueva app del Gobierno y los casos de Mendoza, Misiones y Tierra del Fuego

¿Querías colgarte un rato mirando las mayonesas? ¿Querías pagarle con moneditas al chino para ganar algo más de tiempo afuera de casa? Bien, no va a poder ser. Tus días bohemios han quedado, al menos por ahora, muy pero muy atrás. El gobierno de Tierra del Fuego anunció que limitará a tres horas el tiempo que tendrán los habitantes de la provincia para hacer las compras mientras dure la obligada cuarentena por la pandemia. ¿Cómo los van a controlar? Bueno, mediante una app que los fueguinos y fueguinas se van a tener que bajar sí o sí. ¿Hay casos similares en el resto del país? Veamos.

La ministra de Gobierno fueguina, Adriana Chaperón, explicó que cada ciudadano tendrá que cargar allí sus datos personales. “Con ello se encenderá un código QR en color verde, que significa habilitado para salir, y comenzará a correr el tiempo para realizar la compra. La policía escaneará el código en cada control para verificar que todo esté en orden. Si el horario se cumple, el código se pondrá rojo y la persona quedará inhabilitada para circular”, contó Chaperón.

Los fueguinos ya tiene algunas disposiciones especiales en relación con las existentes en el resto del país: pueden transitar en vehículos dos veces por semana de acuerdo con el número de la patente, y como peatones también dos veces, de acuerdo con el número de DNI. Ahora la ministra destacó que la app hará posible comprobar que en esas dos veces no se excedan de las tres horas.

“Quiere decir que las personas dispondrán de dos veces por semana para salir a realizar las compras, y en cada caso tendrán tres horas para hacerlo. Teniendo en cuenta las características de las ciudades de la provincia y las distancias a los supermercados, tres horas es más que suficiente”, afirmó Chaperón.

Aunque todavía no se informó desde dónde podrá descargarse, la ministra señaló que ya está lista para Android y que faltan perfeccionar algunos detalles para que también puedan descargarla los usuarios de teléfonos de Apple.

Las personas habilitadas para trabajar también estarán registradas: el sistema les asignará una cantidad de horas según la actividad que ejerzan. “Por ejemplo, los policías tendrán un permiso de circulación de 14 horas diarias. Y según cada tarea exceptuada de la cuarentena, se le asignarán horas de circulación permitida”, observó la ministra. La app también hará preguntas sobre síntomas de Covid-19 y ayudará a conectarse con el 107, la línea de emergencia.

“El nivel de contagios, en pequeñas cantidades, nos ha permitido que el sistema sanitario no colapse y pueda atender a todos”, señaló la ministra. La provincia registra hasta el momento 122 casos de Covid 19 (101 en Ushuaia, 10 en Río Grande y 11 en las Islas Malvinas).

Chaperón indicó además que desde el 16 de marzo pasado (cuando empezó la cuarentena en la provincia, cuatro días antes que a nivel nacional) fueron secuestrados 68 vehículos y multadas 375 personas que violaron el aislamiento.

¿Se extenderá la geolocalización a todo el país? El Gobierno nacional lanzó la aplicación CuidAr, que reemplaza a Covid-19, la anterior que había lanzado el Ministerio de Salud.

CuidAr requiere la geolocalización y, recién una vez que la aplicación accede a ella, permite a quien se la bajó realizarse una autoevaluación. Su uso, por el momento, es optativo.

El cuestionario es similar al de la anterior app: se preguntan la temperatura, sintomatología y enfermedades preexistentes, y se advierte que se trata de una declaración jurada y que mentir en ella es incurrir en una contravención grave. La app estará sincronizada con la base de datos para el Certificado de Circulación. En suma, si tu caso es sospechoso de Covid-19, el certificado se anula en el acto.

¿Se extenderá la geolocalización a todo el país? En Mendoza y en Misiones ya está disponible (si bien no es obligatoria por el momento) la app Co Track. En este caso, la app cruza información del GPS de tu celular con las localidades donde circulan personas que hayan sido afectadas. La app no funciona en tiempo real, pero es orientativa de zonas más o menos afectadas y permite al usuario extremar sus precauciones. También posee herramientas para hacer un autodiagnóstico y verificar si el usuario tiene coronavirus.

El Hospital de Clínicas, por su parte, desarrolló su propio sistema de geolocalización, en este caso específico para monitoreo de los pacientes externados con COVID-19.

La idea es que los pacientes carguen sus síntomas desde sus hogares y el Centro de Monitoreo los evalúe para saber si requieren reinternación o pueden continuar en sus casas. Los objetivos centrales son dos: 1) evitar que el sistema de salud pública se sature y hacer que sólo concurran a los centros de salud quienes lo necesiten; 2) saber dónde están quienes están haciendo la cuarentena y cómo se están sintiendo.