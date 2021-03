“¿Cuándo es mi turno?”: el paso a paso de la campaña de vacunación contra el Covid en la Provincia

Mientras la campaña de vacunación contra el coronavirus avanza en Argentina, hay una sitio en especial que parece llevarse todas las miradas: la provincia de Buenos Aires. El distrito que gobierna Axel Kicillof se distingue de otras por su enorme extensión y por su alta cantidad de habitantes.

En ese contexto, millones de personas aguardan su turno para recibir la vacuna contra el COVID-19, al tiempo que surgen dudas. La pregunta más repetida es, sin lugar a dudas: ¿“Cuando me toca a mí?”, o “¿Cuándo vacunan a mis familiares que son mayores y del grupo de riesgo?”.

En diálogo con BigBang, el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, aseguró: “Estamos en un 17% de la población objetivo de esta primera etapa que ya está vacunada con una primera dosis. La primera etapa incluye personal de la salud, de la educación, de la seguridad, mayores de 60 y personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo”.

Y completó: “Tenemos un aumento de casos en las últimas semanas que, si lo miramos en el contexto de la región Brasil, Paraguay, Chile y el cambio climático en esta entrada al frío, nos preocupa. América Latina se convierte en el epicentro de la pandemia. En Argentina la segunda ola es inevitable”.

¿Cómo continuará la campaña de vacunación en medio de la segunda ola de coronavirus? Kreplak respondió que hoy se tienen dos herramientas para luchar contra la pandemia. "Una es la vacunación y la otra es reforzar los cuidados que aprendimos en el último año el uso de tapabocas, la distancia y la ventilación de los ambientes”, agregó.

En cuanto a la asignación de los turnos, desde el Ministerio de Salud de la provincia explicaron que la única forma de consignarlos es por medio de un sistema informático que responde a la siguiente orden de prioridades: personal de Salud de UCI; personal de Salud NO UCI; mayores de 70 años; docentes con factores de riesgo; mayores de 60 años; y menores de 60 años con factores de riesgo.

Por supuesto, para cada grupo se analiza qué vacuna se puede aplicar, si es que está aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y dependiendo de la cantidad que hayan llegado al país.

Además, el sistema sortea los turnos sobre los inscriptos con el orden correspondiente. Por eso, según fuentes de Salud, la realidad es que "no existe manera de que alguien se vacune por fuera del sistema de turnos informatizado”.

¿Y qué sucede si alguien pierde el turno? En ese sentido, la campaña de vacunación brinda una chance más, teniendo en cuenta diferentes factores que impidieron que una persona no se haya enterado de su turno. “Dentro de las 72 horas, la persona puede ir a la posta/punto con el turno y lo vacunan. Pasado ese tiempo el sistema te reasigna el turno”, le explicaron a BigBang las fuentes del Ministerio de Salud de la provincia.

Otra variante de la asignación de turnos es la variabilidad en los registrados. Como no es una campaña obligatoria, muchas personas se anotan más tarde. “La vacuna no es voluntaria y por eso nunca se llega al 100% de todos los grupos. Se podría vacunar al 100% hoy, que si mañana se inscribe más gente ya no estoy al 100. Y eso tiene que ver con que siempre se asignan los turnos con esas prioridades, entonces siempre el personal de salud está primero”, explicaron desde Salud.

Aunque no se animan a admitirlo, la provincia de Buenos Aires ya contaría con casi el 100% del personal de salud vacunado contra el Coronavirus. Además, BigBang pudo averiguar que varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires cuentan con la población objetivo de esta etapa ya vacunada, es decir, todo el personal médico, los mayores, el personal docente y de seguridad; y los que tienen factores de riesgo.

En la actualidad hay 615 puntos de vacunación activos en toda la provincia de Buenos. En cada uno de ellos trabajan alrededor de 25 personas, aunque varía según las ciudades. Por eso, se estima que la campaña de vacunación en los diferentes distritos cuenta con más 15.300 personas.

En Buenos Aires la campaña de inoculación es púbica, gratuita y optativa. Ese operativo se realiza en los 135 distritos. Es sólo para las personas mayores de 18 años que quieren recibir la vacuna y la única manera de registrarse es mediante la web www.vacunatepba.gba.gob.ar.

Según el Ministerio de Salud de la provincia, hasta el momento se encuentran anotadas más de 4.849.888 personas. Cada uno de ellos aguardan la confirmación de su turno mediante la app VacunatePBA, que se puede descargar en los celulares con cualquier sistema operativo.

Hasta el 22 de marzo de 2021, fueron inoculadas 10.733 personas y fueron aplicadas 1.239.903 vacunas, 998.970 de la primera dosis y 240.933 correspondientes a la segunda. Por supuesto, esos números aumentarán con la llegada de más cargamentos al país, tal como sucedió en las últimas horas.