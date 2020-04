¿Cura ideal para el coronavirus o "puro humo"?: La polémica detrás del remdesivir

El antiviral experimental remdesivir se ha convertido en el eje de una polémica: muchos aseguran que es una efectiva cura contra el coronavirus pero hasta ahora nadie puede terminar de probarlo fehacientemente.

Varios ensayos clínicos buscan establecer su efectividad. Los primeros datos emanan de uno impulsado por Gilead, la farmacéutica que lo elabora, en el cual participaron unos 400 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y España.

En el estudio, un grupo de pacientes tomó remdesivir por cinco días, mientras que otro lo hizo durante 10 días. Así se determinó que los que tomaron menos dosis se recuperaron más rápido y que ambos grupos abandonaron el hospital a los 14 días.

Sin embargo, el estudio no incluyó a un grupo de control que no recibiera el fármaco, y sus resultados no fueron revisados por expertos independientes ni publicados en una revista científica, dos reglas de oro en la investigación científica.

De esta manera, es imposible determinar qué papel jugó el medicamento en la recuperación de los pacientes.

"Estos datos son prometedores”, explica en el estudio el médico que lideró el ensayo, Aruna Subramanian, de la Universidad de Stanford, aunque reconoció que hacen falta más datos.

Datos contradictorios

Sin embargo, otro estudio que sí incluyó a un grupo de control integrado por pacientes que tomaron un placebo en lugar del remdesivir, fue revisado por expertos independientes y publicado por la revista especializada The Lancet, el medicamento no tuvo ningún resultado favorable.

El estudio se centra en 237 pacientes tratados en China y sólo demostró que los pacientes que tomaron remdesivir registraron un leve descenso en complicaciones y mortalidad.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos sumó un tercer estudio con datos aún provisionales que, al igual que el estudio de Gilead, no han sido revisados por expertos independientes ni publicados en una revista científica.

Según ese informe provisional basado en 1.063 pacientes graves, los que tomaron remdesivir se recuperaron un 31% antes que los que tomaron placebo. Mientras tanto, la mortalidad fue del 8% entre los que recibieron el antiviral y del 11,6% entre los que tomaron un placebo.

Sin embargo, el mismísimo director del Instituto, Anthony Fauci, advirtió que el dato no tiene validez estadística