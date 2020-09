 D'Elia dijo que es "militante del Pro" al oficial que se subió a la torre en medio de la protesta y él lo negó

Durante esta mañana, Oscar Pagano, cabo primero de la Bonaerense, se convirtió en la principal noticia en los distintos programas y medios de comunicación por treparse a la torre de comunicaciones de la central policial de Puente 12 dispuesto a quitarse la vida, en medio de los reclamos de aumentos de salarios y mejores condiciones laborales de la policía. “Me voy con mi hijo”, sostuvo, mientras amenazaba con tirarse.

Según trascendió, su hijo, Kevin Nahuel Pagano, fue asesinado por ladrones hace dos años en la villa Puerta de Hierro en La Matanza, sobre las vías del tren Belgrano, en el cruce con la calle Crovara.

En medio de las suplicas de su familia -su madre, su hija y distintos colegas le pidieron que bajara a través de un megáfono, Pagano accedió a descender de la torre luego de que Fabián Gentile, amigo cercano y Mayor retirado de la fuerza, subiera con un arnés para convencerlo. “Acá no hay política, esto es lo que está pasando en la policía bonaerense. No hay que confundir", dijo Gentile.

Pero desde el oficialismo acusaron a Pagano de ser militante de la oposición, precisamente de Juntos por el Cambio.

"El que está subido a la torre y amenaza con tirarse en Unidad Regional de La Matanza se llama Oscar Pagano conocido militante del PRO de La Matanza", escribió a través de las redes sociales Luis D'Elia.

Esta información, sin embargo, fue desmentida por Pagano, quien además aclaró que no se quiso quitar la vida y que lo hizo para "llamar la atención" y visibilizar la protesta.

"Me siento muy bien. Atiné a subirme a la antena, no hasta arriba de todo, adonde no peligre mi vida, ni nada". Por otro lado, advirtió: "No lo hice pensándolo o planificándolo. Mi familia y mis compañeros no sabían nada", dijo en TN.

Al final de la entrevista, Pagano se tomó unos segundos para contestarle a D'Elia, quien lo acusó de ser un militante del Pro. "Que me digan donde está mi ficha de afiliación a algún partido", manifestó el oficial.

Pero reconoció haber militado para un "asistente" de un ex funcionario kirchnerista, de nombre Raúl Fister: "Iba porque tenía contacto con el Ministerio de Seguridad, para que me reincorporen a la fuerza".