¿De dónde salió el coronavirus? 7 teorías conspiranoicas, de Bill Gates a los extraterrestres

El coronavirus es efecto de la tecnología 5G. La tecnología 5G trajo como efecto colateral el COVID-19, que no es exactamente un virus sino algo que nos pasa desde que se comenzó a desarrollar. ¿Lo qué? ¿Cómo? No pidan detalles, pero así es. La cantante Keri Hilson lo tiró en Twitter y, como tiene muchos seguidores, ahí quedó. No es del todo contradictoria con 3), ya que algunos involucran también a Bill Gates, aunque en este caso cometiendo un error involuntario y no por el simple afán de hacer daño.