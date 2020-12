"Tienen que obligar a los médicos a ayudarnos": la carta de una nena a la que se le negó un aborto

En medio del debate que sigue en comisiones del Senado por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), este miércoles una médica leyó una carta de una nena de 11 años que fue violada en 2018 en la provincia de Tucumán por su abuelo, y que además fue obligada a dar a luz a través de una cesárea cuando estaba de 23 semanas.

El Senado debate en comisiones el proyecto de IVE.

La pequeña, después de haber pasado una experiencia muy traumatica, decidió escribirle a los funcionarios una carta, en la que habló de lo que ella vivió y lo que las demás niñas y mujeres deberían pasar en un caso como el de ella.

Aunque la identidad real de la niña no se conoce para resguardar su vida privada, se sabe que la menor fue víctima de una violación por parte de su abuelastro, de 65 años.

Aunque llegó al sistema de salud para pedir una interrupción de embarazo, finalmente el proceso fue dilatado por los médicos que la atendieron, y terminó por ser sometida a una cesárea en febrero de 2019 luego de que le negaran la realización de un aborto legal.

Los Diputados ya dieron media sanción al proyecto.

La médica tucumana Cecilia Ousset, quien expuso en el debate en comisiones, fue quien leyó ante los senadores la carta escrita por la nena, aunque antes explicó los detalles del caso y cómo ocurrieron los hechos.

"Cuando se puso en contacto con el sistema de salud, fue derivada a un centro de mayor complejidad para la ILE. Ella había dicho en cámara Gesell: ‘Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro’”, recordó la profesional.

A pesar de eso, la menor estuvo internada durante un mes en un hospital donde “se dilató y obstaculizó” la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debido a que todos los médicos “se declararon objetores de conciencia”.

La médica Cecilia Ousset leyó una carta de una nena a la que se le negó la interrupción de embarazo.

“Estaban asustados porque la fiscal penal de la provincia había mandado oficiales al centro de salud para que no se realice la práctica. Se estaba torturando a una niña por orden directa de la fiscalía”, expresó la médica.

Ousset también contó que después una jueza ordenó que se realice la práctica en un plazo de 48 horas y que por eso se debió convocar a médicos del sistema de salud privado porque nadie “lo quería hacer”. “El final de la historia es que los dos profesionales actuantes, en los que me incluyo, de una ILE de una niña con causales de violación y salud, tenemos abierta hasta el día de hoy una causa penal de investigación por homicidio agravado”, afirmó.

En cuanto a la carta que escribió la menor, la especialista contó que el sábado se comunicó con la niña, quien le dijo que le contara a los senadores que ninguna otra chica menor de edad debía pasar lo mismo que ella había vivido.

“A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen 'asesina' porque dicen que mi provincia es provida. Deciles que, cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden, y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras, aunque seamos menores”, leyó la médica.

"Deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tarden un solo día, bah, ¿qué día? Ni un solo segundo. ¿Te acordás que el año pasado te pedí patines para navidad? ¿Este año te alcanza la plata para un celular?”, concluyó la pequeña.

Hacia el final de su exposición, la tucumana indicó que es oriunda de una provincia “declarada provida por la legislatura” y denunció que ese posicionamiento no es inocente, sino que “arroja a miles de mujeres a abortar en la clandestinidad”. “Es la tierra donde los derechos reproductivos de la mujer no se cumplen”, manifestó por último.