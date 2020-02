"¡Decime qué mierda hice!": la pareja detenida por enterrar a su hija para hacer un trío en el mar

Margarita Oyola Luyando y su pareja, Rodrigo Pujolle, fueron detenidos ayer por enterrar hasta el cuello a la hija de la mujer en una playa de Santa Clara y luego dirigirse al mar para practicar un trío sexual junto a un tercer hombre que huyó del lugar.

La Policía se hizo presente luego de ser alertada de la situación por turistas y vecinos, quienes filmaron el momento de la detención. En la grabación, puede verse a Pujolle discutiendo a los gritos y visiblemente intoxicado mientras es esposado.

Además de la detención, se le secuestraron a la pareja 200 pastillas de Rivotril, una botella de popper, dos cigarrillos de marihuana, un envoltorio de marihuana y una pastilla de éxtasis. La niña, que estuvo 40 minutos a la intemperie y que presentaba signos de insolación y de hambre quedó a resguardo del servicio zonal de menores.

No hay delito

Gastón de Marco, el fiscal a cargo del caso, dispuso la liberación de la pareja. En diálogo con TN, indicó que aunque el hecho cometido fue repudiable, no puede encuadrarse en ningún delito penal.

Así, en diálogo con TN, expresó que la menor "se encontraba en un buen estado de salud" y que, al no presentar lesiones, no se puede acusar a los detenidos de maltrato infantil. Además, como la niña no se encontraba en una situación de desamparo donde no pudiera ser auxiliada por terceros, tampoco se configura abandono de persona.

"Más allá de lo aberrante y reprochable, no se le puede imputar estos delitos a la madre. Que una mamá entierre a su hija hasta el cuello no configura un delito, pero sí se lo considera resistirse a la autoridad policial y por eso las personas fueron detenidas", agregó.