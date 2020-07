"Despreciable la misoginia": la respuesta del Gobierno a Jorge Lanata tras la agresión a Carla Vizzotti

"Despreciable la misoginia de Jorge Lanata y repudiable su maltrato. Siempre, siempre, del lado Carla Vizzotti de la vida. Ya es hora de que las mujeres no tengamos que soportar este tipo de agresiones". Con esas contundentes palabras, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Alberto Fernández, repudió en Twitter las declaraciones del periodista de El Trece contra la secretaria de Acceso a la Salud, el domingo en su programa televisivo.

Lanata agredió verbalmente a la funcionaria en la última edición del programa Periodismo para Todos el domingo 12 de julio. "Vizzotti no sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron. También cambió de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos. Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así", cerró mostrando la imagen de una modelo.

Más repudios

Otra funcionaria que se manifestó en contra de los dichos de Lanata fue la titular del INADI Victoria Donda. "Desde el primer día de la pandemia Carla Vizzotti está en la primera linea trabajando sin descanso. A las mujeres, cuando no pueden criticarnos nuestras ideas o nuestro accionar, nos critican por nuestro aspecto físico. Ya lo venimos diciendo, eso es violencia política", sentenció.

Por su parte, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, manifestó "todo el apoyo" a Vizzotti, "que ha sido víctima de comentarios agraviantes e inaceptables".

"Atacar a una funcionaria por su aspecto físico sólo demuestra gran nivel de misoginia e inconsistencia en los argumentos. Gracias Carla por tu labor cotidiana ante la situación más crítica de salud a nivel mundial", expresó mientras tanto la secretaria de Comercio Interior Paula Español.